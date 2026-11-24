Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe du PSG étoffé à la veille de recevoir l’AS Rome en Ligue des Champions au Parc des Princes (21h).

À quelques heures de retrouver la scène européenne, le PSG a reçu plusieurs signaux positifs. Ce mardi, Ousmane Dembélé était bien présent lors de la séance collective, tout comme Warren Zaïre-Emery et Mika Godts.

Dembélé et Zaïre-Emery présents à l’entraînement

Des présences remarquées qui pourraient représenter de bonnes nouvelles pour Luis Enrique, soucieux de disposer du groupe le plus compétitif possible pour affronter la formation italienne. La présence de Dembélé retient particulièrement l’attention. L’attaquant parisien représente une arme offensive importante grâce à sa capacité à éliminer, à accélérer et à créer des différences dans les derniers mètres. Sa disponibilité constitue donc un élément intéressant à l’approche de cette rencontre européenne.

Même satisfaction concernant Warren Zaïre-Emery, dont le volume de jeu et la polyvalence offrent plusieurs possibilités à l’entraîneur parisien. Quant à Mika Godts, sa présence complète les bonnes nouvelles observées lors de cette séance. Reste désormais à connaître les choix de Luis Enrique et à savoir quels joueurs seront effectivement aptes à débuter cette rencontre.

Beraldo célébré par ses coéquipiers du PSG

Cette séance d’entraînement a également été marquée par un moment beaucoup plus personnel pour Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien, devenu papa la semaine dernière, a reçu une belle attention de la part de ses partenaires. Ses coéquipiers lui ont réservé une haie d’honneur afin de célébrer cet heureux événement dans une ambiance particulièrement chaleureuse.

Comme si cela ne suffisait pas, le joueur avait également une autre raison de profiter de cette journée : il fête ses 24 ans ce mardi. Une double célébration qui a visiblement apporté un peu de légèreté au sein du groupe parisien, à la veille d’un rendez-vous important sur le plan sportif. Après ces différentes bonnes nouvelles, le PSG peut aborder la réception de l’AS Rome avec plusieurs motifs de satisfaction.