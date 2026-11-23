Deux jours après sa grave blessure au genou droit à Nice, Désiré Doué a pris la parole ce lundi sur Instagram. Le numéro 14 du PSG reconnaît sa tristesse, mais affiche déjà sa détermination pour la longue convalescence qui l’attend.

Doué réagit après l’annonce de son indisponibilité

On vous en parlait ce lundi : la date de retour de Désiré Doué se précise après sa grave blessure contractée samedi lors de la victoire du PSG à Nice (3-2). Le jeune international français, touché au genou droit, devrait manquer au moins six mois de compétition.

Le développement nouveau vient cette fois du joueur lui-même. Resté silencieux depuis sa sortie sur blessure, Doué a publié un premier message ce lundi 23 novembre. Une prise de parole personnelle, relayée par CulturePSG, dans laquelle il ne masque pas la difficulté de l’épreuve.

« Je reviendrai beaucoup plus fort »

« C’est un moment difficile. Cette blessure me rend triste », reconnaît le Parisien. Mais le numéro 14 refuse de s’apitoyer sur son sort : « Je suis persuadé que je reviendrai beaucoup plus fort. Une nouvelle épreuve, une nouvelle occasion de progresser. »

Un discours volontaire alors que Doué était en pleine bourre avant ce coup d’arrêt. Le joueur de 21 ans a également tenu à remercier les nombreuses personnes qui lui ont adressé un message depuis samedi : « Merci à toutes et à tous pour tout le soutien et l’amour que vous me portez. Je garde la foi ! »

Une longue convalescence attend le Parisien

Si une absence minimale de six mois est évoquée, le délai nécessaire après une grave blessure ligamentaire peut être plus important. Plusieurs précédents récents illustrent la difficulté du chemin qui attend désormais l’ancien Rennais avant de retrouver la compétition.

Après une rupture des croisés, les retours en six mois se font rares. Rodri a mis environ huit mois à rejouer, Dani Carvajal près de neuf et Lisandro Martínez neuf mois et demi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124816478147158107

Le PSG ne devrait donc prendre aucun risque avec l’un de ses éléments les plus prometteurs. La durée exacte de son indisponibilité dépendra de son opération, puis de l’évolution de sa rééducation au fil des prochains mois.

Une vague de soutien autour de Doué

Depuis sa blessure à l’Allianz Riviera, Désiré Doué a reçu de nombreuses marques d’affection. Neymar, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de France, le Stade Rennais ainsi que le PSG et ses coéquipiers ont notamment affiché leur soutien.

Le Parisien entame désormais un autre combat, loin des terrains. Son message confirme qu’il compte aborder cette longue période avec foi et détermination, sans fixer pour le moment de date précise à son retour.