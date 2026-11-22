Alors qu’il venait de subir une grave blessure face à Nice, Désiré Doué a également été confronté à une tentative de cambriolage de son domicile dans la nuit de samedi à dimanche.

Le week-end de Désiré Doué a pris une tournure particulièrement inquiétante. Selon les informations du Parisien ce dimanche, le domicile de l’attaquant du PSG aurait été visé par une tentative de cambriolage à Orgeval, dans les Yvelines.

Plusieurs individus auraient pénétré dans le jardin de sa propriété au cours de la nuit. Mais en constatant que la maison était occupée, les suspects auraient finalement pris la fuite avant de pouvoir s’introduire dans l’habitation.

À son retour de Nice, le jeune international français a ainsi retrouvé des gendarmes devant son domicile. Selon les premiers éléments rapportés, aucune trace d’effraction n’aurait été constatée.

Un week-end terrible pour Désiré Doué

Cette mésaventure intervient quelques heures seulement après la grave blessure du Parisien face à l’OGC Nice. Buteur lors de la victoire du PSG (3-2), Désiré Doué avait dû quitter la pelouse sur civière, en larmes, après s’être blessé au genou droit.

Le verdict est finalement tombé ce dimanche : le joueur souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Un double coup dur pour le talent parisien, qui traverse des heures particulièrement difficiles.