Entré à la place de Désiré Doué, blessé au genou droit, Ferran Torres a participé à la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3). Buteur, l’attaquant espagnol a ensuite insisté sur l’importance du résultat malgré les imperfections parisiennes.

Ferran Torres profite immédiatement de son entrée

On vous en parlait samedi : Désiré Doué a subi un nouveau coup dur à Nice, avec une sortie sur civière et en larmes après s’être blessé au genou droit. Un épisode qui a forcément assombri la victoire décrochée par le PSG lors de cette 11e journée de Ligue 1.

Son remplacement a néanmoins permis à Ferran Torres de faire son entrée. L’Espagnol n’a pas tardé à se mettre en évidence puisqu’il a trouvé le chemin des filets, apportant ainsi une réponse immédiate à son entraîneur. Dans une rencontre serrée, son but a pesé dans le succès parisien à l’Allianz Riviera (2-3).

L’ancien joueur du FC Barcelone a ainsi su rester concentré malgré les circonstances particulières de son entrée. Le PSG repart avec les trois points, mais reste désormais suspendu aux nouvelles concernant l’état de santé de Doué.

Le PSG poursuit sa série à l’extérieur

Cette victoire permet aux Parisiens de reprendre leur marche en avant dès leur retour de la trêve internationale. Le compte Actu Ligue 1 souligne qu’il s’agit du douzième succès du PSG toutes compétitions confondues, tout en mettant en avant la blessure de l’international français comme la mauvaise nouvelle de la soirée.

Les Parisiens continuent d’enchaîner en Ligue 1 et s’imposent à Nice. Douzième victoire toutes compétitions confondues pour le PSG, mais la blessure de Désiré Doué assombrit la soirée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124205999313592372

Tout n’a pourtant pas été maîtrisé par les hommes de Luis Enrique. Nice a poussé Paris dans ses retranchements et les pertes de balle ont offert plusieurs situations aux Aiglons. Les champions de France ont toutefois su faire la différence dans les moments importants.

« Gagner, c’est le plus important »

Au coup de sifflet final, Ferran Torres a préféré retenir l’essentiel. Dans une réaction relayée par Foot Mercato, l’attaquant parisien a reconnu les déchets affichés par son équipe, sans oublier la portée de cette victoire à l’extérieur.

« On a perdu un peu plus de ballons. Mais si vous ne marquez pas, vous pouvez être déçu. On a marqué et on a pris les trois points. Gagner, c’est le plus important, surtout après la trêve, et prendre les trois points », a-t-il expliqué.

Avec un but inscrit en sortie de banc, Ferran Torres a parfaitement rempli sa mission. Sa prestation ne fait cependant pas oublier l’image de Doué quittant la pelouse sur civière, qui demeure la principale inquiétude du PSG après ce déplacement victorieux.