Le PSG est désormais prêt à ouvrir la porte à Lucas Chevalier dès le mercato hivernal, à condition de trouver une doublure de très haut niveau à Matvey Safonov.

L’aventure parisienne de Lucas Chevalier pourrait rapidement tourner court. Arrivé au PSG à l’été 2025 avec l’ambition de s’imposer comme le nouveau numéro un, l’ancien gardien du LOSC se retrouve aujourd’hui dans une impasse. Et cette fois, un départ en janvier semble sérieusement envisagé par les dirigeants parisiens.

Comme le relaie Foot01, Philippe Carayon a dévoilé dans le Late Football Club sur Canal+ que le PSG n’écartait plus la possibilité de laisser partir son gardien français dès le prochain mercato. Deux solutions sont envisagées : un prêt ou un transfert définitif, en fonction des propositions reçues.

Le PSG prêt à se séparer de Lucas Chevalier

La situation du portier de 25 ans devient difficilement tenable. Après avoir perdu sa place au profit de Matvey Safonov, Lucas Chevalier n’a pas réussi à inverser la tendance. Bien au contraire, le gardien russe a conforté son statut de titulaire et bénéficie désormais de la pleine confiance de Luis Enrique.

Philippe Carayon explique que Paris est conscient que cette situation ne peut pas durer éternellement. Le club souhaite également éviter que son investissement perde davantage de valeur marchande.

Mais un départ ne se fera pas à n’importe quel prix. Le journaliste de Canal+ précise que le PSG aura une priorité absolue : trouver un gardien capable d’assurer un rôle de doublure à Safonov avec des garanties sportives importantes.

Chevalier doit penser à son avenir et à l’Euro 2028

Chevalier devra également penser à l’Euro 2028, un objectif important pour la suite de sa carrière internationale. Mais trouver un club suffisamment ambitieux pour lui offrir une place de titulaire dès janvier ne sera pas évident.

Une chose semble donc se préciser : Lucas Chevalier pourrait bien quitter le PSG seulement quelques mois après son arrivée. Reste désormais à savoir si Paris privilégiera un prêt pour lui permettre de retrouver confiance ou une vente pour tourner définitivement la page. Dans tous les cas, le mercato hivernal s’annonce décisif pour l’avenir de l’ancien Lillois.