Le PSG aurait proposé à son capitaine Marquinhos une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029, et les discussions seraient en cours.

Présent au club depuis janvier 2013, Marquinhos s’est imposé au fil des saisons comme l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du Paris Saint-Germain. Toujours considéré comme un cadre du vestiaire et un élément important de l’effectif de Luis Enrique, le défenseur central brésilien pourrait prolonger encore un peu plus son aventure dans la capitale. Alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2028, les dirigeants parisiens auraient décidé de passer à l’action pour sécuriser son avenir.

Le PSG propose une prolongation jusqu’en 2029 à Marquinhos

Selon les informations du journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, le PSG aurait transmis à Marquinhos une proposition de prolongation de contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2029. Le club de la capitale souhaiterait ainsi conserver son capitaine emblématique au moins une année de plus, preuve de la confiance que lui accordent toujours ses dirigeants. Les discussions seraient actuellement en cours entre les deux parties, sans qu’un accord définitif ait encore été trouvé. Une initiative qui confirme la volonté parisienne de miser sur l’expérience et le leadership de l’international brésilien pour accompagner le projet sportif de Luis Enrique.

Reste désormais à savoir si Marquinhos donnera une suite favorable à cette proposition. Arrivé au PSG à seulement 19 ans en provenance de l’AS Rome, le défenseur brésilien a traversé les différentes étapes du projet parisien, jusqu’à devenir l’un des symboles du club. S’il accepte de prolonger jusqu’en 2029, il pourrait alors atteindre les seize années de présence sous le maillot rouge et bleu, une longévité exceptionnelle dans le football moderne. Un scénario qui permettrait au Paris Saint-Germain de conserver l’un de ses joueurs historiques tout en assurant une certaine continuité au sein de son vestiaire.