La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Contrairement aux rumeurs de ces dernières heures, le dossier Arda Güler (Real Madrid, 21 ans) n’est pas à l’ordre du jour au PSG.

Ces derniers jours, le nom d’Arda Güler a circulé avec insistance dans les rumeurs mercato du PSG. Le joueur de 21 ans, qui évolue au Real Madrid, aurait notamment été présenté comme une cible potentielle de Luis Campos.

Le PSG dément tout intérêt pour Arda Güler

Mais selon PSG Inside Actus, cette information ne correspondrait pas à la réalité. Le média affirme que Paris ne suit pas le dossier et n’a engagé aucune démarche pour tenter de recruter le Turc. Le démenti est particulièrement catégorique : aucune offre ne serait formulée et le recrutement d’Arda Güler ne ferait tout simplement pas partie des priorités parisiennes. Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit d’une information rapportée par PSG Inside Actus, et non d’une communication officielle du club. À Madrid, Arda Güler continue de prendre de l’importance. L’international turc s’est imposé comme un joueur particulièrement précieux grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres.

Sa complémentarité avec Kylian Mbappé est également mise en avant. Les deux joueurs se sont rapprochés sur le terrain et le Turc apparaît comme l’un des partenaires offensifs les plus intéressants de l’attaquant français depuis son arrivée au Real Madrid. Estimé à environ 100 millions d’euros, Güler représente un actif majeur pour la formation madrilène. Son profil polyvalent et sa marge de progression expliquent pourquoi son avenir suscite autant de discussions sur le marché européen.

Luis Campos aurait d’autres priorités pour le PSG

Pour le PSG, ce démenti permet surtout de clarifier une rumeur qui prenait de l’ampleur. Si le club parisien reste attentif aux opportunités du marché, Arda Güler ne ferait donc pas partie des dossiers actuellement travaillés par Luis Campos, selon PSG Inside Actus.

Paris devrait ainsi poursuivre son travail de prospection sur d’autres profils pour préparer les prochains mercatos. Quant au jeune international turc, son avenir semble pour l’instant s’inscrire au Real Madrid, où il poursuit sa progression aux côtés de Kylian Mbappé. Le feuilleton Arda Güler-PSG pourrait donc s’arrêter avant même d’avoir réellement commencé. Du moins, si les informations de PSG Inside Actus se confirment.