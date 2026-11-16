PSG Mercato : après Haaland, une autre star de Manchester City fait rêver Paris !

Le PSG pourrait profiter des incertitudes autour de Manchester City pour tenter de recruter Josko Gvardiol, également convoité par le FC Barcelone et plusieurs cadors européens.

Alors que le nom d’Erling Haaland a déjà fait rêver les supporters parisiens, une autre star de Manchester City pourrait bientôt attirer l’attention du PSG. Selon les informations rapportées par le média catalan El Nacional, Josko Gvardiol figure parmi les défenseurs susceptibles d’animer le prochain mercato estival. Le joueur de Manchester City serait notamment dans le viseur du FC Barcelone, qui souhaiterait l’associer à Pau Cubarsí. Mais le club parisien serait également attentif à sa situation.

À 24 ans, l’international croate possède un profil particulièrement intéressant. Solide physiquement, performant dans les duels et à l’aise balle au pied, il présente surtout l’avantage de pouvoir évoluer aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste de latéral gauche. Une polyvalence qui pourrait séduire Luis Enrique et la direction sportive parisienne.

Le PSG face à une concurrence XXL pour Gvardiol

L’avenir de Gvardiol pourrait dépendre en partie de la situation de Manchester City. Le club anglais est toujours confronté à une procédure concernant de possibles infractions aux règles financières de la Premier League. Selon le Financial Times, une décision sur son appel est attendue en 2027 et d’éventuelles sanctions pourraient ensuite être prononcées.

Un scénario qui pourrait rebattre les cartes sur le marché des transferts, même si aucun départ du défenseur croate n’est aujourd’hui acté. Le dossier est d’autant plus compliqué que Gvardiol a prolongé son contrat avec les Citizens jusqu’en juin 2031. Manchester City n’a donc aucune raison de brader l’un de ses éléments importants.

D’après les informations relayées par El Nacional, le PSG pourrait retrouver plusieurs concurrents de poids sur ce dossier : Liverpool, le Bayern Munich, Chelsea, Al-Nassr et bien évidemment le FC Barcelone.

Un dossier à surveiller pour Paris

Pour le PSG, Josko Gvardiol représenterait un renfort de premier plan, capable d’apporter de la qualité technique, de l’expérience internationale et des solutions supplémentaires dans plusieurs secteurs défensifs. Mais un éventuel transfert ne serait pas envisageable dès janvier et dépendrait notamment de l’évolution de la situation de Manchester City.

Le PSG est donc un prétendant potentiel à surveiller, mais la concurrence et les exigences financières des Citizens pourraient rendre cette opération particulièrement difficile.