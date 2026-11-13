PSG Mercato : Paris a réalisé une affaire en or pour seulement 16 M€ !

Le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan pourrait rapporter jusqu’à 86 millions d’euros au PSG, grâce à plusieurs bonus négociés par le club parisien.

Le PSG a visiblement réalisé une très belle opération financière avec Gonçalo Ramos. Transféré à l’AC Milan durant le mercato estival 2026, l’attaquant portugais a rapporté une somme particulièrement importante au club de la capitale. Et l’addition pourrait encore grimper dans les prochaines années !

Selon les informations de Calcio e Finanza, le PSG a négocié une indemnité fixe de 70 millions d’euros, à laquelle peuvent s’ajouter jusqu’à 16 millions d’euros de bonus. Au total, l’opération pourrait donc atteindre 86 millions d’euros.

16 millions d’euros de bonus, le PSG a bien négocié !

Dans le détail, ces bonus dépendent principalement des performances collectives de l’AC Milan et des statistiques individuelles de Gonçalo Ramos. Le club italien devra notamment remplir plusieurs objectifs en Serie A et en Ligue des champions.

Parmi les primes prévues figurent notamment : 2 millions d’euros en cas de titre de champion d’Italie, 1,2 million d’euros pour une qualification en phase de ligue de Ligue des champions, 1 million d’euros pour chaque étape supplémentaire jusqu’à une éventuelle victoire en Ligue des champions ou encore 2 millions d’euros si Gonçalo Ramos termine meilleur buteur de Serie A.

Mais certaines conditions doivent être remplies. L’attaquant portugais devra notamment participer à au moins 60 % des rencontres officielles pour lesquelles il est disponible afin de déclencher les bonus liés aux performances collectives.

Une opération particulièrement intéressante pour Paris

Autre détail intéressant révélé par les informations financières : les 70 millions d’euros fixes seront versés en quatre échéances de 17,5 millions d’euros, entre juillet 2026 et juillet 2029. L’AC Milan a également comptabilisé 3,1 millions d’euros de frais annexes.

Pour le PSG, cette vente représente donc déjà une rentrée d’argent considérable, avec la possibilité de toucher 16 millions supplémentaires si les objectifs sont atteints.

Même si ces bonus sont loin d’être garantis, Paris a clairement réussi à négocier une opération avantageuse. Alors que Gonçalo Ramos n’avait jamais réussi à s’imposer comme un titulaire incontournable sous les ordres de Luis Enrique, le club parisien pourrait finalement tirer un bénéfice financier particulièrement important de son départ.