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PSG : c’est officiel, un mastodonte vient de signer à Paris

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Nasser al-Khelaïfi (PSG)

Le PSG continue de renforcer son statut de marque mondiale.

Après avoir multiplié les partenariats avec des entreprises de premier plan, le PSG vient de franchir une nouvelle étape en s’associant à un constructeur automobile de prestige. Ce jeudi matin, le PSG a officialisé la signature d’un partenariat avec Bentley Motors. Un accord qui confirme les ambitions commerciales du champion d’Europe, bien décidé à attirer les plus grandes marques internationales.

Bentley devient partenaire officiel du PSG jusqu’en 2028

L’annonce a été officialisée dans un communiqué commun : Bentley Motors devient le partenaire officiel de l’équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons, dans la catégorie des véhicules de luxe. Ce rapprochement associe deux marques qui revendiquent un même attachement à l’excellence, au savoir-faire et à l’innovation. D’un côté, le PSG, devenu une référence mondiale du football. De l’autre, Bentley, constructeur britannique réputé pour ses automobiles haut de gamme.

Pour accompagner cette annonce, le club parisien a dévoilé une courte vidéo mettant en scène Mamadou Sakho. L’ancien capitaine parisien, formé au club, apparaît au volant d’un véhicule de la marque anglaise. Cette collaboration ne se limitera pas à afficher le logo de Bentley dans l’environnement du PSG. Les deux partenaires souhaitent développer des initiatives communes mêlant football, automobile de luxe et expériences exclusives. Des opérations créatives et des contenus spécifiques doivent notamment permettre de rapprocher les communautés des deux marques, notamment lors des rencontres disputées par le club parisien.

Le PSG poursuit son expansion commerciale

Pour Bentley, cette association représente une occasion supplémentaire de renforcer sa visibilité auprès d’une audience internationale particulièrement exposée au luxe et au sport. Pour le PSG, l’intérêt est également stratégique : multiplier les collaborations avec des marques prestigieuses permet de développer son image et de consolider son attractivité commerciale.

Cette signature confirme la volonté de la direction parisienne de faire du PSG bien plus qu’un simple club de football. Depuis plusieurs saisons, Paris développe son réseau de partenaires internationaux et multiplie les rapprochements avec des entreprises issues d’univers différents : automobile, technologie, mode, beauté et divertissement. L’objectif est clair : installer durablement le PSG parmi les grandes marques mondiales du sport et renforcer ses revenus commerciaux.

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