PSG, Real Madrid : Dortmund refroidit Paris avec un prix XXL pour son ancien Titi !

Le PSG suit la progression de Joane Gadou, son ancien défenseur aujourd’hui installé au Borussia Dortmund. Mais entre la concurrence du Real Madrid et d’Arsenal et les exigences du club allemand, un retour à Paris s’annonce particulièrement coûteux.

Gadou s’est imposé à Dortmund

Parti du PSG à l’été 2024 sans avoir disputé le moindre match avec l’équipe première, Joane Gadou a depuis franchi plusieurs étapes. Après un passage au Red Bull Salzbourg, le défenseur central français a rejoint le Borussia Dortmund contre 19,5 M€.

À seulement 19 ans, le natif d’Aubervilliers est déjà devenu un élément important de la formation allemande. Il compte 12 titularisations en 15 apparitions depuis le début de la saison 2026-2027. En Bundesliga, ses statistiques font état de neuf matchs et 668 minutes disputées, sans but ni passe décisive.

Cette progression rapide n’a pas échappé à son club formateur. Selon les informations relayées sur le dossier Gadou, le PSG fait partie des formations intéressées par le numéro 22 du BVB.

Le Real Madrid et Arsenal également sur les rangs

Paris n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Le Real Madrid et Arsenal surveilleraient également l’ancien pensionnaire du centre de formation parisien. Une concurrence de poids pour un joueur dont la valeur marchande est désormais estimée à 28 M€ et qui reste sous contrat avec Dortmund jusqu’en 2031.

Le PSG multiplie par ailleurs les pistes tournées vers de jeunes joueurs à fort potentiel. Le club de la capitale suivrait notamment Gianluca Prestianni, ailier argentin de 20 ans qui réalise un début de saison remarqué avec Benfica.

Le PSG se positionne sur Gianluca Prestianni. Auteur d’un début de saison impressionnant avec Benfica, l’ailier argentin attire notamment Paris et le Bayern Munich. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120544918175154232

Dortmund réclamerait au moins 50 M€

La principale difficulté reste financière. Le Borussia Dortmund ne compterait pas ouvrir la porte à Joane Gadou pour moins de 50 M€. À ce prix, le club de la Ruhr réaliserait déjà une plus-value supérieure à 30 M€ sur un joueur recruté quelques mois plus tôt.

Côté parisien, ce dossier pourrait s’inscrire dans la réflexion autour de la succession de Marquinhos. Le capitaine brésilien, qui conserve une place majeure dans l’effectif, a déjà inscrit trois buts en cinq rencontres de Ligue 1 cette saison. Son avenir continue néanmoins d’alimenter les discussions, avec notamment un nouveau courtisan pour Marquinhos.

Un retour loin d’être acquis pour le PSG

Le profil de Gadou répond à la politique sportive parisienne, désormais davantage tournée vers des éléments jeunes et capables de s’inscrire dans la durée. Son statut de pur produit de la formation constitue aussi un argument supplémentaire.

Mais Dortmund se trouve en position de force grâce à son long contrat et à ses performances. Entre un prix fixé à 50 M€ et la présence du Real Madrid et d’Arsenal, le PSG devra consentir un effort important pour rapatrier son ancien Titi.