PSG : Mayulu profite d’un double coup dur chez les Bleus

Senny Mayulu va rejoindre l’équipe de France dès ce mercredi après-midi. Zinédine Zidane a décidé de faire appel au jeune Parisien avant le rendez-vous face à l’Italie, alors que son groupe est diminué.

Mayulu appelé en renfort de dernière minute

La journée prend une tournure inattendue pour Senny Mayulu. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur du PSG a été convoqué en dernière minute par Zinédine Zidane. Il doit rejoindre l’équipe de France dès cet après-midi.

Cette décision intervient à l’approche du match contre l’Italie. Le sélectionneur des Bleus doit composer avec un groupe amoindri et a choisi de se tourner vers l’élément prometteur du club de la capitale pour renforcer son effectif.

Tchouaméni forfait, Mbappé très incertain

Le forfait d’Aurélien Tchouaméni est acté pour cette affiche. Celui de Kylian Mbappé est, de son côté, présenté comme probable. Ces deux mauvaises nouvelles ont obligé le staff tricolore à réagir rapidement avant de retrouver la sélection italienne.

Mayulu bénéficie donc de ce contexte particulier pour intégrer le rassemblement. Sa polyvalence offre une solution supplémentaire à Zinédine Zidane, même si son rôle exact et ses chances de participer à la rencontre n’ont pas encore été précisés.

Une actualité chargée autour du PSG

Cette convocation constitue une belle marque de confiance pour le Parisien. Mayulu avait déjà envoyé un message fort pour relancer sa saison, avec la volonté de retrouver de la continuité après avoir été freiné.

Le PSG a pris des renseignements sur un gardien de Bundesliga, alors que Matvey Safonov ne fait pas totalement l’unanimité malgré la confiance de Luis Enrique. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120453737437122724

En parallèle de cette promotion internationale, l’actualité reste dense dans la capitale, notamment autour du poste de gardien. Mais pour Mayulu, l’essentiel est ailleurs : cette arrivée chez les Bleus vient récompenser sa place grandissante dans le paysage du football français.

Une occasion à saisir face à l’Italie

Il reste désormais à savoir quelle utilisation Zidane réservera au joueur parisien. Appelé dans l’urgence, Mayulu devra rapidement prendre ses repères dans un groupe lancé vers une échéance importante.

Sa convocation confirme en tout cas que ses prestations avec le PSG sont suivies au plus haut niveau. Même sans garantie de temps de jeu contre l’Italie, rejoindre les Bleus représente déjà une étape marquante pour le jeune milieu parisien.