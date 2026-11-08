PSG : les U17 creusent un écart déjà impressionnant en tête

Les U17 Nationaux du PSG poursuivent leur cavalier seul dans le groupe A. Vainqueurs de Boulogne (4-0) avec une équipe particulièrement jeune, les Parisiens comptent provisoirement dix points d’avance sur leur dauphin.

Une quatrième victoire consécutive

La dynamique se prolonge pour les jeunes du PSG. Opposés à Boulogne, troisième du groupe avant cette 10e journée, les joueurs de Youcef Bouamrane ont signé leur neuvième victoire de la saison en championnat (4-0). Il s’agit également de leur quatrième succès consécutif.

Tout n’a pourtant pas été simple au Campus. Accrochés durant le premier acte, les Parisiens regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge. Ils accélèrent ensuite nettement, avec quatre buts inscrits en moins d’une demi-heure.

Paris fait la différence après la pause

Elie Karim débloque la rencontre à la 52e minute, avant que Jouhayni Abdoun ne double la mise cinq minutes plus tard. Nathan Mboumba met ensuite son équipe à l’abri à la 69e minute. Kenji Anastase, seul joueur titularisé lors des dix journées, clôt la marque à un quart d’heure du terme.

Ce dernier but est déjà le 33e inscrit par les U17 du PSG depuis le début du championnat. Une production offensive qui illustre leur domination, même lorsqu’ils doivent patienter pour trouver la faille. Avec seulement un match non gagné en dix journées, la régularité parisienne fait la différence.

Une défense entièrement issue de la génération 2011

Pour cette affiche, Youcef Bouamrane avait fait un choix fort en titularisant Warren Laymard pour la première fois de la saison. Le jeune défenseur prenait place dans une arrière-garde composée uniquement de joueurs de la génération 2011, avec Eriel Tsamoukounou, Hermance Christ Mbongo et Harris Abloh devant Arthur Bar.

Cette jeunesse n’a pas empêché Paris de préserver sa cage et de maîtriser la seconde période. Selon le compte rendu de CulturePSG, les coéquipiers d’Arthur Bar disposent désormais provisoirement de dix longueurs d’avance sur Quevilly, leur premier poursuivant.

Une dynamique positive dans la maison parisienne

Cette large victoire des U17 s’inscrit dans un week-end positif autour du club de la capitale. Chez les professionnels, Luis Enrique a également rendu hommage au Virage Auteuil en portant en conférence de presse le t-shirt conçu pour l’occasion. L’entraîneur espagnol a insisté sur la qualité de sa relation avec les supporters.

Luis Enrique rend hommage au Virage Auteuil : « Ma relation avec les supporters est quasiment parfaite. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2119341549335302333

Du Campus au Parc des Princes, les différentes composantes du PSG traversent donc une période favorable. Pour les U17, l’enjeu sera désormais de conserver cette avance confortable et un rythme de près de 3,3 buts inscrits par rencontre.