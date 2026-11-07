PSG Mercato : Paris tout proche d’un énorme coup avec une signature d’envergure !

Le PSG serait sur le point de sécuriser l’avenir d’Achraf Hakimi avec une prolongation jusqu’en 2031, assortie d’une importante revalorisation salariale.

Le PSG continue de préparer l’avenir en sécurisant ses joueurs majeurs. Après plusieurs dossiers de prolongation suivis de près, le club de la capitale serait sur le point de boucler une nouvelle signature particulièrement importante : celle d’Achraf Hakimi.

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le latéral droit marocain se rapproche d’un accord avec le PSG pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2031. Une excellente nouvelle pour les supporters parisiens, alors que son engagement actuel court jusqu’en 2029.

Le PSG prêt à offrir un nouveau contrat en or à Hakimi

Toujours selon Nicolò Schira, cette prolongation devrait s’accompagner d’une augmentation salariale conséquente. Un geste fort de la direction parisienne, qui entend récompenser l’importance du défenseur marocain dans le projet sportif de Luis Enrique.

Depuis son arrivée à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, Hakimi s’est imposé comme un élément incontournable du onze parisien. Sa vitesse, sa capacité à multiplier les projections offensives et son influence dans le jeu font de lui l’un des joueurs les plus importants de l’effectif.

Avec cette prolongation qui se dessine, le PSG envoie un message clair : le club souhaite conserver ses meilleurs éléments et maintenir la même ossature sur la durée. Une chose est certaine : conserver Hakimi sur le long terme serait un très joli coup pour le PSG, qui ne semble d’ailleurs pas avoir beaucoup de difficultés à convaincre ses cadres de poursuivre l’aventure, fort de son statut et de ses ambitions parmi les plus grands clubs du monde.