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PSG Mercato : c’est cuit pour Désiré Doué !

Par William Tertrin2 min de lecture
Désiré Doué (PSG)

Courtisé par plusieurs cadors européens après avoir changé de dimension au PSG, Désiré Doué ne devrait pas rejoindre le Bayern Munich.

Le Bayern Munich peut oublier Désiré Doué. Alors que l’attaquant du PSG attire de plus en plus les regards en Europe, son nom a notamment circulé du côté de la Bavière ces dernières semaines. Mais cette piste serait déjà à ranger au rayon des mauvais souvenirs pour les dirigeants allemands.

C’est Christian Falk, journaliste spécialiste du Bayern Munich, qui a mis les choses au clair dans The Bayern Insider Podcast. Interrogé sur un éventuel intérêt du club allemand pour l’international français, il a fermement écarté cette possibilité. Selon lui, Munich n’a tout simplement pas les moyens de convaincre le PSG de lâcher son jeune attaquant.

« Il n’y a aucune chance que le Bayern paie le prix que le PSG demanderait pour ses services », a expliqué le journaliste. Un constat qui en dit long sur la nouvelle dimension prise par Désiré Doué depuis son arrivée dans la capitale.

Le Bayern avait déjà échoué à recruter Désiré Doué

Christian Falk a également rappelé que le Bayern Munich avait tenté de recruter le joueur lorsqu’il évoluait encore au Stade Rennais. Mais à l’époque déjà, le montant réclamé par le club breton avait constitué un obstacle important dans les négociations.

« Si vous ne parvenez pas à recruter un joueur lorsqu’il est encore un jeune talent, vous ne l’aurez probablement pas lorsqu’il sera devenu un joueur confirmé », a résumé le journaliste allemand.

Depuis, Désiré Doué a considérablement progressé et s’est imposé comme l’un des éléments majeurs du projet parisien. Ses performances, notamment face au Bayern lors des grandes soirées européennes, ont encore renforcé sa cote sur le marché.

Le PSG n’a aucune raison de vendre son joyau

Pour le Paris Saint-Germain, la situation est plutôt confortable. Sous contrat jusqu’en 2029, Désiré Doué pourrait bientôt prolonger jusqu’en 2031 ou 2032. Et compte tenu de son âge, de sa progression et de son potentiel, Paris n’a aucun intérêt évident à envisager son départ.

Le Bayern Munich devra donc se faire une raison. Même si les dirigeants bavarois avaient identifié très tôt le talent de l’ancien Rennais, ils semblent désormais hors course. Pour recruter Désiré Doué, encore faudrait-il disposer des moyens financiers nécessaires et convaincre un PSG qui n’a aucune envie de se séparer de sa pépite.

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