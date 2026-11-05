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PSG Mercato : une superstar s’offre à Paris, les supporters vont exploser de joie

Par William Tertrin2 min de lecture

Courtisé par les plus grands clubs européens, João Neves affiche une ambition sans équivoque : poursuivre son aventure au PSG et, pourquoi pas, y passer toute sa carrière.

Le PSG peut avoir le sourire. Alors que plusieurs cadors européens pourraient rêver de s’attacher les services de João Neves, le milieu de terrain portugais a clairement affiché ses intentions. Dans un entretien accordé à Canal+, le joueur parisien a envoyé un message fort concernant son avenir : il ne souhaite pas quitter la capitale française.

João Neves ne pense pas à un départ du PSG

À seulement 21 ans, João Neves s’est déjà imposé comme un élément majeur du collectif parisien. Précieux dans l’entrejeu grâce à son intelligence de jeu, son volume de course et sa qualité technique, l’international portugais représente l’un des visages du projet à long terme du PSG.

Mais au-delà de ses performances sur le terrain, c’est surtout sa déclaration sur son avenir qui devrait ravir les supporters. Interrogé sur une éventuelle expérience en Espagne ou en Angleterre, le milieu de terrain a été catégorique : ce n’est absolument pas une priorité pour lui.

« Je n’ai pas l’objectif d’aller en Espagne ou en Angleterre. Je n’ai pas ce type d’objectif. J’ai un objectif qui est clair, c’est être bien dans ma vie. J’essaie de gagner ici, donc je n’envisage pas de partir. Je veux rester ici toute ma carrière », a-t-il confié sur Canal+.

Un message fort pour le projet parisien

Ces mots en disent long sur l’attachement de João Neves au Paris Saint-Germain. Dans un football où les changements de club sont fréquents, voir un joueur de son calibre afficher publiquement son envie de s’inscrire dans la durée est une excellente nouvelle pour la direction parisienne.

Recruté pour incarner l’avenir du milieu de terrain, le Portugais semble pleinement épanoui dans la capitale. Et si son souhait se concrétisait, Paris pourrait conserver pendant de nombreuses années l’un de ses plus grands talents.

Pour le PSG, difficile d’imaginer meilleure déclaration d’amour au projet parisien. João Neves ne regarde pas ailleurs : il veut gagner à Paris, et il se verrait bien y rester jusqu’à la fin de sa carrière.

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