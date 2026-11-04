La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Willian Pacho, le FC Barcelone a des vues insistantes sur un autre joueur qui monte en gamme au PSG.

Le FC Barcelone continue de surveiller de près les talents du PSG. Après avoir manifesté un intérêt pour Willian Pacho (25 ans), le club catalan aurait désormais un autre joueur parisien dans son viseur : David Boly (17 ans).

Le FC Barcelone à l’affût pour Boly

Le dossier est particulièrement sensible pour la direction parisienne. Comme le rapporte L’Équipe, David Boly n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Une situation qui suscite forcément l’intérêt de nombreux recruteurs européens, bien décidés à profiter de cette incertitude pour tenter de convaincre le jeune talent de poursuivre sa progression ailleurs.

Le FC Barcelone ferait donc partie des clubs intéressés par le profil du jeune Parisien. Deco et la direction sportive catalane suivent de près son évolution et pourraient tenter leur chance pour attirer celui qui est considéré comme l’un des jeunes talents à suivre au PSG. Mais Paris dispose d’un avantage important dans ce dossier : David Boly semble actuellement privilégier une poursuite de son aventure dans la capitale.

Le club francilien aurait d’ailleurs transmis une proposition financière particulièrement intéressante pour convaincre son jeune joueur de s’engager sur la durée. Une manière pour le PSG de lui témoigner sa confiance, mais aussi de couper court aux ambitions des nombreux prétendants européens. Car au-delà du FC Barcelone, plusieurs cadors surveilleraient également sa situation contractuelle.

Boly réclame du temps de jeu à Luis Enrique

Si l’aspect financier compte, il ne constitue visiblement pas le seul élément déterminant pour David Boly. Le jeune Parisien souhaite également obtenir des garanties concernant son avenir sportif. Il aimerait notamment bénéficier de davantage de temps de jeu afin de poursuivre sa progression et de se rapprocher progressivement du groupe professionnel.

Un message que Luis Enrique semble avoir entendu. L’entraîneur espagnol lui a offert une occasion de se montrer lors du déplacement à Villarreal en Ligue des Champions (6-0). Et le jeune joueur n’a pas manqué son rendez-vous : entré en jeu, il a trouvé le chemin des filets une minute plus tard pour inscrire son premier but sous les couleurs parisiennes.

Un signal particulièrement encourageant pour le joueur, mais aussi pour sa direction. Le PSG peut désormais lui montrer qu’un chemin existe vers l’équipe première, à condition de confirmer les promesses affichées. Pour Deco et le FC Barcelone, le dossier s’annonce compliqué.