Pierre Ménès a livré son analyse après le carton du PSG à Villarreal, mardi en Ligue des Champions (6-0).

Le PSG a frappé un grand coup mardi en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, les hommes de Luis Enrique ont livré une véritable démonstration en s’imposant largement (6-0).

Mika Godts n’a pas convaincu Pierre Ménès

Une prestation collective impressionnante, qui a confirmé la capacité du PSG à imposer son rythme et à faire très mal à ses adversaires. Mais malgré ce festival offensif, Pierre Ménès n’a pas distribué que des compliments. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a livré son analyse de cette rencontre particulièrement aboutie. S’il a globalement salué la maîtrise parisienne et la supériorité affichée par les joueurs de Luis Enrique, il a également pris le temps de revenir sur certaines performances individuelles. Et un joueur n’a visiblement pas convaincu le consultant : Mika Godts.

Dans son analyse, Pierre Ménès a notamment comparé plusieurs prestations et estimé que Godts avait affiché un niveau inférieur à celui attendu. Le consultant n’a pas été rassuré par ce qu’il a vu sur la pelouse de la Céramica. « Si Ferran Torres a été au charbon à son entrée en jeu, j’ai trouvé Godts très en dessous et pas franchement rassurant », a-t-il expliqué.

David Boly, lui, marque des points au PSG

Une appréciation assez sévère, qui contraste avec le sentiment général laissé par la démonstration du PSG. Car dans une rencontre remportée avec une telle marge, les performances individuelles peuvent facilement passer au second plan. Mais Ménès a justement souhaité souligner que tous les joueurs n’avaient pas affiché le même niveau de satisfaction.

À l’inverse, Pierre Ménès a tenu à mettre en avant l’entrée de David Boly. Le jeune joueur parisien a particulièrement retenu son attention grâce à son efficacité immédiate. « Une minute après son entrée, il avait marqué son premier but sous les couleurs parisiennes », a rappelé le consultant.

Un début particulièrement marquant pour le jeune joueur, qui a profité de cette soirée européenne pour se signaler. Dans une rencontre où le PSG a inscrit six buts, cette réalisation a aussi permis à Boly de laisser une trace personnelle dans le festival offensif parisien. Au final, Ménès retient donc une prestation collective très convaincante, mais aussi des différences individuelles.