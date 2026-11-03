FC Barcelone – Aston Villa : la compo de Flick est tombée avec une grosse surprise !

Découvrez les compositions officielles du choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Aston Villa.

Après sa défaite face au Paris Saint-Germain (4-2) lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le FC Barcelone, huitième du classement, tentera de relever la tête en C1 avec la réception ce mardi (21h) d’Aston Villa, deuxième avec trois victoires en autant de journées.

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de ce match, on connaît les onze de départ choisis par Hansi Flick et Unaï Emery. On notera notamment la titularisation surprise du jeune défenseur central du Barça, Brian Fariñas, déjà titulaire le week-end dernier en championnat contre Alaves (6-1).

Les compos officielles

FC Barcelone : J. Garcia – Cancelo, Cubarsi, Farinas, Martin – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Aston Villa : Suzuki – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – Kamara, Gomes – McGinn, Buendia, Manzambi – Jackson.