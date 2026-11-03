À LA UNE DU 3 NOV 2026
[20:01]RC Lens : le groupe de Cahuzac pour Côme est tombé !
[19:54]Bodø/Glimt – LOSC : la compo d’Ancelotti est connue !
[19:51]Villarreal – PSG : la compo parisienne avec un choix fort de Luis Enrique !
[19:47]FC Barcelone – Aston Villa : la compo de Flick est tombée avec une grosse surprise !
[19:20]FC Nantes : après Clermont, une bonne nouvelle fait revivre le peuple nantais ! 
[19:00]OL : une réponse cinglante des supporters à Fonseca est tombée !
[18:40]Équipe de France : le verdict est déjà tombé pour Lepaul (Stade Rennais) en novembre !
[18:20]OM : pluie de bonnes nouvelles pour Genesio avant le Bayer Leverkusen !
[18:00]RC Lens : Cahuzac règle la polémique Todibo et annonce une bonne nouvelle avant Côme
[17:40]ASSE : une bonne nouvelle pour Paalberg… et une mauvaise !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone – Aston Villa : la compo de Flick est tombée avec une grosse surprise !

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 19:47
Hansi Flick (FC Barcelone)

Découvrez les compositions officielles du choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Aston Villa.

Après sa défaite face au Paris Saint-Germain (4-2) lors de la dernière journée de Ligue des Champions, le FC Barcelone, huitième du classement, tentera de relever la tête en C1 avec la réception ce mardi (21h) d’Aston Villa, deuxième avec trois victoires en autant de journées.

À un peu plus d’une heure du coup d’envoi de ce match, on connaît les onze de départ choisis par Hansi Flick et Unaï Emery. On notera notamment la titularisation surprise du jeune défenseur central du Barça, Brian Fariñas, déjà titulaire le week-end dernier en championnat contre Alaves (6-1).

Les compos officielles

FC Barcelone : J. Garcia – Cancelo, Cubarsi, Farinas, Martin – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Aston Villa : Suzuki – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – Kamara, Gomes – McGinn, Buendia, Manzambi – Jackson.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Ligue des championsFC Barcelone
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Ligue des champions