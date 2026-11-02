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PSG Mercato : le Barça veut chiper un cadre à Luis Enrique cet hiver

Par Fabien Chorlet - 2 Nov 2026, 16:40
Willian Pacho lors de PSG - FC Barcelone

Le FC Barcelone aurait coché le nom de Willian Pacho pour le prochain mercato hivernal, mais le PSG ne devrait pas faciliter son départ.

Le FC Barcelone pourrait bien jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Alors que le club de la capitale pourrait chercher à renforcer son effectif en janvier, les dirigeants parisiens pourraient également devoir repousser les offensives de plusieurs cadors européens pour leurs joueurs. Selon les informations du média catalan ElNacional.cat, le Barça aurait notamment jeté son dévolu sur Willian Pacho, devenu l’un des piliers de la défense du PSG depuis son arrivée à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort.

Le Barça veut s’offrir Willian Pacho

Désireux de renforcer sa charnière centrale, le FC Barcelone aurait fait de l’international équatorien l’une de ses cibles prioritaires pour le mercato de janvier. Mais pour espérer arracher Willian Pacho au PSG, les Blaugrana pourraient être contraints de réaliser d’importants sacrifices financiers. Toujours selon ElNacional.cat, les dirigeants catalans pourraient notamment se séparer de Jules Koundé et vendre définitivement Ronald Araújo, actuellement prêté à Liverpool, afin de financer le transfert du défenseur parisien. Deux départs majeurs qui permettraient au Barça de dégager des liquidités pour tenter de convaincre le club de la capitale de lâcher son joueur de 25 ans.

Le PSG en position de force pour conserver Willian Pacho

Mais le FC Barcelone risque de se heurter à la fermeté du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2031, Willian Pacho s’est imposé comme un élément incontournable du dispositif de Luis Enrique, qui ne devrait pas voir d’un bon œil un départ de son défenseur en pleine saison. Sa longue durée de contrat permet également aux dirigeants parisiens de garder la main sur son avenir et de fixer leurs exigences en cas d’offre. Au regard de son importance dans l’effectif et de sa situation contractuelle, un transfert dès cet hiver semble donc particulièrement compliqué. Reste à savoir si le Barça sera prêt à passer à l’offensive pour tenter de réaliser ce gros coup sur le marché des transferts.

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