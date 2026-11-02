OL : 3 départs dans les valises de Fonseca, son remplaçant face à la Real Sociedad déjà connu ?

Alors que Paulo Fonseca devrait rejoindre le Sporting Portugal avec trois de ses adjoints, Jorge Maciel pourrait rester à l’OL pour assurer l’intérim lors des deux prochains matchs.

Paulo Fonseca devrait bien quitter l’Olympique Lyonnais en pleine saison pour rejoindre le Sporting Portugal, son club de coeur. Comme révélé par RMC Sport, le technicien portugais aurait annoncé ce lundi matin à ses joueurs son intention de quitter l’OL pour prendre la direction de Lisbonne. Un départ qui pourrait provoquer un véritable bouleversement au sein du staff lyonnais. En attendant, c’est son adjoint, Jorge Maciel, qui aurait dirigé la séance d’entraînement du jour et qui serait pressenti pour assurer l’intérim sur le banc des Gones.

Jorge Maciel sur le banc de l’OL face à la Real Sociedad et Brest ?

Une tendance confirmée par Olympique-et-Lyonnais, qui apporte de nouvelles précisions sur l’avenir de Jorge Maciel. Contrairement à plusieurs membres du staff de Paulo Fonseca, l’entraîneur adjoint portugais ne serait pas opposé à l’idée de poursuivre l’aventure à l’OL malgré le départ de son compatriote. Il pourrait ainsi assurer l’intérim lors des deux prochaines rencontres des Lyonnais, ce jeudi (18h45) face à la Real Sociedad en Ligue Europa, puis dimanche (17h15) contre le Stade Brestois en Ligue 1. Une solution qui permettrait aux dirigeants rhodaniens de disposer d’un peu plus de temps pour trouver le successeur de Paulo Fonseca.

Trois membres du staff de Fonseca vers le Sporting Portugal

En revanche, Jorge Maciel pourrait bien être le seul membre du staff actuel à rester à Lyon. Toujours selon Olympique-et-Lyonnais, les trois autres collaborateurs de Paulo Fonseca, à savoir Paulo Ferreira, Nelson Duarte et Paulo Mauro, devraient accompagner le technicien portugais au Sporting Portugal. Un départ groupé qui obligerait donc l’OL à reconstruire une partie de son encadrement technique en pleine saison. Reste désormais à savoir si Jorge Maciel acceptera de prolonger son aventure lyonnaise et si les dirigeants de l’OL lui confieront effectivement les rênes de l’équipe pour les deux prochains matchs.