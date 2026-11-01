OL : cinq candidats se dégagent déjà pour remplacer Paulo Fonseca

L’OL se prépare à l’éventualité d’un départ de Paulo Fonseca vers le Sporting CP. Après le premier contact noué par Thiago Motta, quatre autres profils figureraient parmi les solutions étudiées par le club rhodanien.

Le Sporting avance pour Fonseca

Paulo Fonseca pourrait quitter l’OL lors de la prochaine trêve internationale. En fin de contrat à Lyon, le technicien portugais serait séduit par la possibilité de rejoindre le Sporting CP, son club d’enfance. Des discussions ont débuté entre son agent, la formation lisboète et la direction lyonnaise.

Le président du Sporting, Frederico Varandas, placerait Fonseca devant Leonardo Jardim et Vitor Pereira dans sa liste. Aucun accord n’a encore été trouvé, mais les différentes parties seraient ouvertes à un départ. Une prolongation à Lyon n’est pas totalement exclue, même si le salaire du Portugais, estimé entre 350 000 et 400 000 € par mois, constitue un frein important.

Paulo Fonseca pourrait quitter l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal. Le club lisboète discute avec son agent et la direction lyonnaise depuis une semaine. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2116656571962855432

Pierre Sage et Thiago Motta en première ligne

On vous en parlait ce dimanche : Thiago Motta s’est déjà renseigné auprès de l’OL par l’intermédiaire de son entourage. Libre depuis son départ de la Juventus en mars 2025, l’ancien milieu du PSG possède un profil séduisant, mais ses exigences salariales pourraient compliquer le dossier.

La piste Pierre Sage apparaît également naturelle. En difficulté avec Crystal Palace, 18e de Premier League, l’ancien entraîneur lyonnais pourrait rapidement être licencié. Brillant au RC Lens la saison dernière, le technicien de 47 ans a récemment laissé la porte ouverte à une nouvelle aventure entre Rhône et Saône en estimant qu’il y aurait « sûrement une autre vie à Lyon, un jour ».

Tudor, Regragui et Sagnol complètent la liste

Selon les informations de Top Mercato, trois autres entraîneurs peuvent entrer dans la réflexion lyonnaise. Igor Tudor connaît déjà la Ligue 1 après son passage à l’OM. Son jeu offensif correspondrait aux attentes de l’OL, même si sa gestion autoritaire peut créer des tensions dans un vestiaire.

Walid Regragui représente une solution financièrement plus accessible. Désormais consultant pour Canal+, l’ancien sélectionneur du Maroc percevait environ 70 000 € mensuels avec les Lions de l’Atlas. Son expérience et sa victoire à la CAN 2026 donnent du poids à sa candidature.

Enfin, Willy Sagnol est libre depuis la fin de son aventure avec la Géorgie, qu’il avait qualifiée pour son premier Euro en 2024. Son bref passage à l’ASSE comme joueur pourrait toutefois ne pas plaider en sa faveur. À ce stade, Pierre Sage et Thiago Motta semblent partir avec une longueur d’avance dans cette succession encore conditionnée au départ de Fonseca.