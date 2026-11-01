Pronostic Villarreal – PSG (03/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre Villarreal, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Avec trois victoires en autant de matchs, dont la dernière face au FC Barcelone (4-2), le Paris Saint-Germain, leader du classement et en quête d’un incroyable triplé consécutif en Ligue des Champions, réalise un début de campagne européenne parfait. Les Parisiens tenteront de signer une quatrième victoire consécutive ce mardi (21h) sur la pelouse de Villarreal.

Ligue des Champions – Villarreal – PSG

Mardi 3 novembre 2026 · 21h · Estadio de la Ceramica

Villarreal : faire tomber le double champion d’Europe en titre

Villarreal aborde cette quatrième journée de Ligue des Champions avec l’ambition de réaliser un exploit face au Paris Saint-Germain. Après trois rencontres, le Sous-marin jaune occupe la 19e place du classement avec trois points. Une situation qui oblige les hommes d’Iñigo Pérez à prendre rapidement des points pour rester dans la course à la qualification.

Les Espagnols ont débuté leur campagne européenne par une défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-2), avant de réagir en dominant Naples (3-1) devant leur public. Mais lors de la troisième journée, Villarreal s’est de nouveau incliné, cette fois sur le terrain de Liverpool (4-3), malgré une prestation offensive encourageante.

Avec huit buts inscrits et dix encaissés en trois rencontres, le club espagnol affiche un bilan particulièrement contrasté. Capables de se montrer dangereux face à des adversaires prestigieux, les joueurs d’Iñigo Pérez éprouvent néanmoins des difficultés à préserver leur solidité défensive. Une faiblesse qui pourrait leur coûter cher face à l’une des meilleures attaques de la compétition.

En Liga, Villarreal connaît également un début de saison irrégulier. Seulement dixième du classement, le Sous-marin jaune peine à retrouver le niveau qui lui avait permis de terminer troisième du championnat lors du précédent exercice. Les Espagnols ont toutefois récemment retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse du FC Valence (2-1).

Pour espérer faire tomber le PSG, Villarreal pourra notamment compter sur Georges Mikautadze. Auteur de deux buts et d’une passe décisive en Ligue des Champions, l’ancien attaquant de l’OL représente l’une des principales menaces offensives du club espagnol. Nicolas Pépé pourrait également jouer un rôle important grâce à sa vitesse et à sa capacité à provoquer.

Iñigo Pérez devra néanmoins composer avec les absences de Cristian Romero et de Nathan Saliba. Malgré ces forfaits, Villarreal possède suffisamment de qualités offensives pour espérer inquiéter les Parisiens. Mais les Espagnols devront surtout afficher davantage de rigueur défensive pour éviter de subir une troisième défaite en quatre rencontres européennes.

PSG : poursuivre son sans-faute et conforter sa première place

Le Paris Saint-Germain réalise un début de campagne européenne parfait. Double champion d’Europe en titre, le club de la capitale occupe la première place du classement avec neuf points pris sur neuf possibles. Une entame idéale pour les hommes de Luis Enrique, qui rêvent de décrocher une troisième Ligue des Champions consécutive.

Après une première victoire face au PSV Eindhoven (2-1), les Parisiens ont frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (4-2). Ils ont ensuite confirmé leur excellente dynamique en dominant le FC Barcelone (4-2) lors de la troisième journée. Trois succès qui leur permettent d’aborder ce déplacement en Espagne avec une confiance importante.

Avec dix buts inscrits en trois rencontres, le PSG possède l’une des attaques les plus efficaces de cette phase de ligue. Malgré plusieurs absences majeures, les Parisiens continuent de se montrer particulièrement dangereux grâce à la qualité de leur collectif et à leur capacité à multiplier les occasions.

Vitinha constitue notamment l’un des éléments essentiels du dispositif de Luis Enrique. Auteur de deux réalisations en Ligue des Champions, le milieu portugais joue un rôle important dans l’organisation du jeu parisien. Désiré Doué, déjà impliqué sur quatre buts dans la compétition, représente également une arme offensive précieuse.

Ferran Torres réalise lui aussi un excellent début de saison. Avec trois buts en Ligue des Champions et quatre réalisations en Ligue 1, l’attaquant espagnol s’est rapidement imposé comme une solution importante dans le secteur offensif parisien. De retour dans son pays natal, il pourrait une nouvelle fois se montrer décisif.

En championnat, le PSG vient également de retrouver son fauteuil de leader grâce à sa victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-0). Un succès qui confirme la montée en puissance des hommes de Luis Enrique, malgré un début de saison moins convaincant en Ligue 1.

Le technicien espagnol devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes. Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou, sera indisponible pendant plusieurs mois. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont également forfaits, tandis que Marquinhos reste incertain.

Malgré ces absences, le PSG possède suffisamment de ressources pour espérer poursuivre son sans-faute. Une quatrième victoire consécutive permettrait aux Parisiens de conforter leur première place et de se rapprocher un peu plus d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Les confrontations entre les deux équipes

Villarreal et le Paris Saint-Germain ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Cette quatrième journée de Ligue des Champions marquera donc une première confrontation entre deux formations qui possèdent chacune une expérience européenne intéressante.

Si le PSG reste sur deux sacres consécutifs en Ligue des Champions, Villarreal a également connu plusieurs belles campagnes continentales. Le club espagnol a notamment remporté la Ligue Europa en 2021 et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2022.

Cette première opposition pourrait offrir un duel particulièrement intéressant entre deux équipes qui disposent de solides arguments offensifs. Villarreal a inscrit huit buts lors de ses trois premières rencontres européennes, tandis que le PSG en a marqué dix.

Les Espagnols devront néanmoins se montrer beaucoup plus solides défensivement. Avec dix buts encaissés depuis le début de la compétition, le Sous-marin jaune a régulièrement été mis en difficulté. Les Parisiens pourraient notamment profiter de ces fragilités pour multiplier les occasions.

À l’inverse, Villarreal pourrait exploiter les espaces laissés par la défense parisienne. Les hommes de Luis Enrique ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs trois premières rencontres européennes, ce qui laisse entrevoir certaines possibilités pour les attaquants espagnols.

L’efficacité devant le but pourrait donc jouer un rôle déterminant dans une rencontre qui s’annonce ouverte. Si le PSG part favori grâce à sa dynamique et à la qualité de son effectif, Villarreal possède suffisamment d’arguments pour espérer lui poser des problèmes devant son public.

Les compositions probables

La compo probable de Villarreal : Gulacsi – Mourino, Navarro, Veiga, Cardona – Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro – Pepe, Mikautadze.

Absents : Romero, Saliba (blessés).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Akliouche, Ferran, Doué.

Absents : Nuno Mendes, Kvaratskhelia, Dembélé, Longoni (blessés).

Incertain : Marquinhos (blessé).

Les joueurs à suivre

Georges Mikautadze (Villarreal) : L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais réalise un début de campagne européenne convaincant avec Villarreal. Auteur de deux buts et d’une passe décisive en Ligue des Champions, l’international géorgien représente l’une des principales armes offensives du Sous-marin jaune. Très mobile et particulièrement dangereux dans la profondeur, Mikautadze pourrait profiter des espaces laissés par la défense parisienne pour se créer plusieurs occasions. Face à un PSG qui a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois premières rencontres européennes, il aura une belle occasion de confirmer son efficacité.

Ferran Torres (PSG) : L’attaquant espagnol s’est rapidement imposé comme un élément important du secteur offensif parisien depuis son arrivée lors du dernier mercato estival. Avec trois réalisations en Ligue des Champions et quatre buts en Ligue 1, l’ancien joueur du FC Barcelone affiche une belle efficacité devant le but. En l’absence d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres représente une solution offensive majeure pour Luis Enrique. Face à une défense de Villarreal qui a déjà encaissé dix buts en trois rencontres européennes, il pourrait une nouvelle fois se montrer décisif.

Notre pronostic pour Villarreal – PSG

Cette rencontre entre Villarreal et le Paris Saint-Germain oppose deux formations aux dynamiques bien différentes. Alors que les Espagnols occupent la 19e place du classement avec trois points, les Parisiens dominent la phase de ligue avec trois victoires en autant de rencontres. Une situation qui confirme le statut de favori du club de la capitale.

Le PSG arrive avec une confiance particulièrement importante après ses succès face au PSV Eindhoven (2-1), à Manchester City (4-2) et au FC Barcelone (4-2). Avec dix buts inscrits lors de ses trois premières rencontres, les hommes de Luis Enrique possèdent une efficacité offensive remarquable et semblent capables de faire la différence face à n’importe quel adversaire.

Cette réussite repose notamment sur la qualité de leur collectif. Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz permettent aux Parisiens de maîtriser le milieu de terrain, tandis que Désiré Doué, Maghnes Akliouche et Ferran Torres représentent de sérieuses menaces offensives. Leur capacité à combiner et à accélérer le jeu pourrait mettre en difficulté la défense espagnole.

Villarreal a justement montré d’importantes fragilités défensives depuis le début de la compétition. Avec dix buts encaissés en trois rencontres, le Sous-marin jaune éprouve des difficultés à contenir les offensives adverses. Une faiblesse qui pourrait profiter à une équipe parisienne particulièrement efficace dans les derniers mètres.

Les Espagnols possèdent néanmoins suffisamment de qualités pour inquiéter le PSG. Avec huit buts inscrits en trois rencontres, Villarreal a démontré qu’il pouvait se montrer dangereux offensivement, notamment grâce à Georges Mikautadze et Nicolas Pépé. Leur vitesse pourrait permettre au club espagnol d’exploiter les espaces laissés par la défense parisienne.

Le PSG devra donc rester vigilant, d’autant que Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs importants. Les absences d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia et de Nuno Mendes pourraient notamment réduire les possibilités parisiennes. Mais le club de la capitale a déjà prouvé qu’il pouvait compenser ces forfaits.

L’avantage du terrain pourrait également jouer un rôle important. Devant son public, Villarreal a notamment réussi à faire tomber Naples (3-1) lors de la deuxième journée. Les hommes d’Iñigo Pérez tenteront certainement de reproduire cette performance en imposant une forte intensité aux Parisiens.

Mais le PSG possède une expérience des grandes rencontres européennes qui pourrait faire la différence. Habitués à affronter les meilleures formations du continent, les hommes de Luis Enrique savent gérer les temps forts adverses et se montrer efficaces lorsque des opportunités se présentent.

Nous imaginons donc une rencontre animée, avec des occasions de part et d’autre. Villarreal pourrait parvenir à trouver le chemin des filets, mais la qualité offensive et la confiance actuelle des Parisiens devraient leur permettre de prendre le dessus.

Les cotes de Villarreal – PSG

Pari Cote Victoire de Villarreal 4,90 Match nul 4,70 Victoire du PSG 1,60

Notre pronostic : victoire du PSG, cotée à 1,60

Nous misons sur une victoire du Paris Saint-Germain face à Villarreal. Impressionnants depuis le début de cette campagne européenne, les hommes de Luis Enrique devraient poursuivre leur excellente dynamique malgré un déplacement qui s’annonce délicat. Déjà vainqueurs de Manchester City et du FC Barcelone, les Parisiens possèdent suffisamment de qualités offensives pour prendre le dessus sur une formation espagnole qui a montré d’importantes fragilités défensives.

Mais Villarreal pourrait donner du fil à retordre au double champion d’Europe en titre. Avec Georges Mikautadze et Nicolas Pépé, le Sous-marin jaune dispose de plusieurs joueurs capables d’exploiter les espaces laissés par la défense parisienne. Nous imaginons donc une rencontre ouverte, au cours de laquelle les deux équipes pourraient trouver le chemin des filets, mais avec un PSG finalement plus efficace pour décrocher une quatrième victoire consécutive en Ligue des Champions.

Notre score : Villarreal 1-3 PSG.