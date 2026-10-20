Pronostic Bruges – RC Lens (21/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre Bruges et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le RC Lens se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse du Club Bruges, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Après avoir renversé le Slavia Prague (2-3) lors de la première journée, les Sang et Or sont logiquement tombés à Bollaert face au Sporting Portugal (0-2). Les Lensois tenteront donc de ramener au moins un point de leur déplacement en Belgique afin de rester dans les places qualificatives pour la suite de la compétition.

Ligue des Champions – Bruges vs RC Lens

Mercredi 21 octobre 2026 · 21h · Stade Jan Breydel

RC Lens : rebondir après la défaite contre le Sporting

Le RC Lens connaît un début de campagne européenne contrasté. Pour leur retour en Ligue des Champions, les Sang et Or avaient parfaitement lancé leur parcours en allant arracher une victoire spectaculaire sur la pelouse du Slavia Prague (3-2). Menés au score, les Lensois avaient fait preuve de caractère pour renverser la situation et décrocher trois points précieux à l’extérieur. Un succès qui avait permis au club artésien de démarrer sa campagne continentale sur une note particulièrement encourageante.

Mais lors de la deuxième journée, le RC Lens a été ramené à la réalité par le Sporting Portugal. Battus à domicile (0-2), les Sang et Or n’ont pas réussi à trouver les solutions offensives nécessaires pour inquiéter suffisamment la formation lisboète. Une défaite qui a mis en évidence les difficultés que peuvent rencontrer les Lensois face à des adversaires expérimentés, capables de maîtriser les temps forts et les temps faibles d’une rencontre européenne.

Malgré ce revers, le club artésien conserve toutes ses chances de poursuivre son aventure dans la compétition. Avec trois points pris lors des deux premières journées, les Lensois savent qu’un résultat positif en Belgique pourrait leur permettre de rester au contact des équipes engagées dans la course aux barrages. L’objectif sera donc de retrouver la solidité collective et l’efficacité qui leur avaient permis de faire tomber le Slavia Prague.

Pour espérer ramener un résultat de Bruges, les Sang et Or devront notamment se montrer plus rigoureux défensivement, tout en exploitant leurs possibilités en contre-attaque. Face à une formation belge qui devrait chercher à prendre le contrôle du jeu devant son public, les Lensois pourraient disposer d’espaces intéressants pour faire parler leur vitesse et leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant.

Club Bruges : faire respecter la hiérarchie à domicile

De son côté, le Club Bruges aborde cette troisième journée de Ligue des Champions avec l’ambition de profiter de l’avantage du terrain pour prendre des points importants. Habituée aux joutes européennes ces dernières saisons, la formation belge possède une expérience intéressante de la compétition et a déjà démontré sa capacité à rivaliser avec des adversaires de haut niveau.

Le club brugeois peut notamment s’appuyer sur un collectif bien organisé, capable de mettre de l’intensité dans les duels et de se montrer dangereux dans les transitions offensives. À domicile, les Belges chercheront certainement à imposer leur rythme dès les premières minutes afin de mettre sous pression une équipe lensoise qui reste sur une défaite en Ligue des Champions.

Mais le Club Bruges devra également se méfier de la capacité de réaction des Sang et Or. Le succès lensois à Prague a montré que les hommes de Yannick Cahuzac étaient capables de faire preuve de caractère, même dans des situations compliquées. Les Brugeois devront donc éviter de laisser trop d’espaces aux attaquants artésiens, sous peine de se faire surprendre.

Cette rencontre pourrait ainsi se jouer sur des détails, notamment dans la gestion des transitions et l’efficacité devant le but. Si le Club Bruges dispose de l’avantage du terrain et d’une certaine expérience européenne, le RC Lens possède suffisamment d’arguments pour espérer lui poser des problèmes.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette rencontre sera historique puisque le Club Bruges et le RC Lens s’affronteront pour la première fois en compétition officielle. Les Sang et Or retrouveront également la Belgique pour la première fois depuis la saison 1983-1984, lorsqu’ils avaient disputé la Coupe de l’UEFA.

Le Club Bruges possède néanmoins des références intéressantes face aux formations françaises. La saison dernière, les Belges avaient remporté leurs deux rencontres contre des clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions, avec à chaque fois trois buts d’écart. Les Brugeois n’ont par ailleurs perdu qu’une seule de leurs cinq dernières réceptions d’équipes françaises dans la compétition au XXIe siècle. Des statistiques qui témoignent de leur capacité à se montrer performants devant leur public.

Le RC Lens pourra toutefois s’appuyer sur sa victoire acquise sur la pelouse du Slavia Prague lors de la première journée. Les Artésiens tenteront de décrocher un deuxième succès consécutif à l’extérieur en Ligue des Champions, une performance qu’ils n’ont encore jamais réalisée dans leur histoire.

Les compos probables

La compo probable de Bruges : Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Vetlesen, Potts, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Virgili.

Absent : Ordonez (blessé).

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Antonio – Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Udol – Thauvin, Edouard, Ivanovic ou Kadile.

Absents : Gradit, Sima (blessés), Chavez, Nawrocki (non inscrits).

Incertain : Ganiou, Aguilar (blessés).

Les joueurs à suivre

Nicolò Tresoldi (Club Bruges) : l’attaquant allemand représente l’une des principales menaces offensives de la formation belge. Auteur d’un triplé face à l’Inter Milan lors de la précédente journée de Ligue des Champions, il affiche déjà sept réalisations en douze apparitions dans la compétition sous les couleurs brugeoises. Très efficace dans la surface adverse, Tresoldi possède un véritable sens du placement et une capacité à exploiter les moindres espaces laissés par les défenses adverses. Face à une arrière-garde lensoise qui a encaissé quatre buts lors de ses deux premières rencontres européennes, il pourrait une nouvelle fois se montrer décisif.

Florian Thauvin (RC Lens) : le capitaine lensois sera particulièrement attendu lors de ce déplacement en Belgique. Malgré la défaite face au Sporting Portugal (0-2), l’ancien Marseillais s’était montré très actif offensivement, avec notamment neuf dernières passes avant un tir, sans toutefois parvenir à délivrer la moindre passe décisive. Grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces, l’international français pourrait jouer un rôle déterminant dans les ambitions artésiennes. Son expérience des grandes rencontres sera également précieuse pour permettre aux Sang et Or de rivaliser avec une formation brugeoise particulièrement dangereuse à domicile.

Notre pronostic pour Club Bruges – RC Lens

Cette rencontre s’annonce particulièrement indécise entre deux formations qui comptent chacune trois points après les deux premières journées de Ligue des Champions. Seizième du classement, le Club Bruges possède un léger avantage sur le RC Lens, dix-neuvième, mais les deux équipes ont montré des lacunes défensives depuis le début de la compétition. Les Belges ont déjà encaissé six buts, contre quatre pour les Sang et Or. Des statistiques qui laissent envisager une rencontre ouverte, avec plusieurs occasions de part et d’autre.

Le Club Bruges pourra néanmoins s’appuyer sur son avantage du terrain et sur sa puissance offensive, illustrée notamment par les performances de Nicolò Tresoldi. Mais les Lensois ont déjà démontré leur capacité à faire la différence à l’extérieur en s’imposant sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Malgré leur revers face au Sporting Portugal, les hommes de Yannick Cahuzac possèdent suffisamment de qualités offensives, notamment avec Florian Thauvin et Odsonne Édouard, pour mettre en difficulté une défense belge qui a montré certaines fragilités. Nous nous attendons donc à une opposition équilibrée, au cours de laquelle les deux formations pourraient trouver le chemin des filets.

Les cotes de Club Bruges – RC Lens

Pari Cote Victoire du Club Bruges 1,90 Match nul 3,80 Victoire du RC Lens 3,00

Notre pronostic : victoire du Club Bruges, côté à 1,90

Nous misons sur une victoire du Club Bruges face au RC Lens. Malgré leur succès sur la pelouse du Slavia Prague (2-3) lors de la première journée, les Sang et Or pourraient rencontrer davantage de difficultés face à une formation belge particulièrement dangereuse devant son public. Les Brugeois possèdent de solides arguments offensifs, notamment avec Nicolò Tresoldi, et pourraient profiter des fragilités défensives lensoises pour faire la différence. Si les hommes de Yannick Cahuzac devraient parvenir à trouver le chemin des filets, notamment grâce à Florian Thauvin et Odsonne Édouard, nous pensons que l’avantage du terrain et l’efficacité offensive du Club Bruges pourraient faire pencher la balance en faveur des Belges. Nous imaginons donc une rencontre disputée, avec des occasions de part et d’autre, mais qui tournerait finalement à l’avantage des locaux.

Notre score : Club Bruges 2-1 RC Lens.