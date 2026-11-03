Pronostic AEK Athènes – Real Madrid (04/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre l’AEK Athènes et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Avec trois victoires en autant de matchs, le Real Madrid a réalisé un sans-faute depuis le début de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les Merengue tenteront de poursuivre leur série en décrochant un quatrième succès consécutif ce mercredi (18h45), sur la pelouse du club grec de l’AEK Athènes.

Ligue des Champions – AEK Athènes vs Real Madrid

Mercredi 4 novembre 2026 · 18h45 · Allwyn Arena

Real Madrid : poursuivre son sans-faute sur la scène européenne

Le Real Madrid aborde cette quatrième journée de Ligue des Champions dans une position particulièrement favorable. Après trois rencontres disputées, le club madrilène affiche un bilan parfait de neuf points sur neuf possibles. Une entame idéale qui confirme les ambitions des Merengue, bien décidés à jouer les premiers rôles dans cette nouvelle édition de la compétition.

Les Madrilènes ont parfaitement négocié leurs trois premiers rendez-vous européens, en prenant notamment le dessus sur l’Inter Milan (2-1), l’AS Rome (4-3) et le RB Leipzig (4-1). Trois succès qui témoignent de leur capacité à faire la différence face à des adversaires de haut niveau.

Avec neuf points au compteur, le Real Madrid occupe la quatrième place du classement général. Une position qui lui permet d’envisager sereinement la suite de la compétition, même si la qualification directe pour les huitièmes de finale est encore loin d’être acquise.

Les hommes de José Mourinho disposent désormais d’une belle occasion de consolider leur place dans le Top 8. Une quatrième victoire consécutive leur permettrait de porter leur total à douze points et de prendre une option intéressante dans la course à la qualification directe.

L’efficacité offensive constitue l’un des principaux points forts de cette formation madrilène. Avec dix buts inscrits en trois rencontres, le Real Madrid affiche une moyenne supérieure à trois réalisations par match. Une réussite qui illustre la qualité de son secteur offensif et sa capacité à se créer de nombreuses occasions.

Les Madrilènes devront néanmoins faire preuve de vigilance sur le plan défensif. Malgré leurs trois succès, ils ont déjà encaissé cinq buts dans la compétition, dont trois face à l’AS Rome. Une certaine fragilité qui pourrait offrir quelques opportunités à l’AEK Athènes, notamment dans les situations de transition.

Kylian Mbappé sera évidemment l’un des joueurs les plus attendus de cette rencontre. L’international français possède les qualités de vitesse, de percussion et de finition nécessaires pour mettre en difficulté la défense grecque. Sa capacité à exploiter les espaces pourrait s’avérer déterminante.

Le Real Madrid pourra également s’appuyer sur son expérience des grandes soirées européennes. Habitué à gérer les déplacements délicats en Ligue des Champions, le club espagnol possède suffisamment de ressources pour imposer son rythme et faire la différence dans les moments importants.

Même si un déplacement en Grèce n’est jamais une formalité, les Merengue aborderont donc cette rencontre avec le statut de grands favoris. Leur objectif sera clair : prolonger leur série victorieuse et se rapprocher encore un peu plus des huitièmes de finale.

AEK Athènes : créer l’exploit devant son public

De son côté, l’AEK Athènes aborde cette quatrième journée dans une situation nettement moins confortable. Après trois rencontres, le club grec ne compte qu’une seule victoire pour deux défaites. Un bilan qui complique ses ambitions européennes et rend la réception du Real Madrid particulièrement importante.

Les Athéniens avaient pourtant bien lancé leur campagne en s’imposant face au LASK (1-0). Un succès précieux qui leur avait permis d’empocher leurs trois premiers points et de prendre confiance avant la suite de la compétition.

Mais les deux rencontres suivantes ont été beaucoup plus difficiles. Battus par le Shakhtar Donetsk (1-3), les Grecs ont ensuite subi une lourde défaite face à Manchester City (1-5). Deux revers qui ont mis en évidence leurs limites face à des adversaires disposant d’une puissance offensive supérieure.

Avec neuf buts encaissés lors de leurs trois premières sorties européennes, les joueurs de l’AEK Athènes présentent un bilan défensif préoccupant. Ils devront impérativement afficher davantage de solidité pour espérer rivaliser avec une formation madrilène qui a déjà inscrit dix buts dans la compétition.

La réception du Real Madrid représente donc un défi considérable. Face à l’un des favoris de la Ligue des Champions, les Athéniens devront se montrer particulièrement disciplinés et éviter de laisser trop d’espaces aux attaquants adverses.

L’avantage du terrain pourrait néanmoins jouer en leur faveur. Dans une OPAP Arena réputée pour son ambiance, l’AEK Athènes pourra compter sur le soutien de ses supporters pour tenter de bousculer les Merengue.

Sur le plan offensif, Luka Jovic pourrait représenter l’une des principales menaces grecques. L’ancien attaquant du Real Madrid connaît bien son adversaire et possède l’expérience nécessaire pour se montrer dangereux dans la surface de réparation.

L’AEK devra toutefois parvenir à se créer davantage d’occasions que lors de ses dernières sorties européennes. Face à une équipe madrilène habituée à monopoliser le ballon, les Grecs pourraient être contraints de défendre pendant de longues séquences et de miser sur des contre-attaques rapides.

Un résultat positif constituerait une excellente opération dans la course aux barrages. Mais pour espérer créer la surprise, les Athéniens devront probablement livrer leur meilleure prestation européenne depuis le début de la saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Real Madrid et l’AEK Athènes ont déjà eu l’occasion de se rencontrer sur la scène européenne. Les deux clubs s’étaient notamment affrontés lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2002-2003, donnant lieu à deux rencontres particulièrement spectaculaires.

À Athènes, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul riche en buts (3-3). Le match retour, disputé à Madrid, s’était également terminé sur un score de parité (2-2). L’AEK avait donc réussi à tenir tête à deux reprises à une formation espagnole qui comptait plusieurs stars internationales.

Ces précédents montrent que les confrontations entre les deux équipes peuvent réserver des surprises. Malgré la différence de statut et de moyens, le club grec avait trouvé les ressources nécessaires pour rivaliser avec le géant madrilène.

La situation actuelle paraît toutefois différente. Le Real Madrid arrive en Grèce avec une dynamique européenne très positive, tandis que l’AEK reste sur deux défaites consécutives dans la compétition.

Les Madrilènes possèdent également un avantage important en matière d’expérience et de qualité individuelle. Leur capacité à conserver le ballon et à accélérer dans les derniers mètres pourrait rapidement mettre la défense grecque sous pression.

L’AEK Athènes devra donc trouver le bon équilibre entre prudence défensive et ambition offensive. En se découvrant trop rapidement, les Grecs risqueraient d’offrir des espaces à des joueurs comme Kylian Mbappé, particulièrement dangereux dans les transitions.

À l’inverse, le Real Madrid devra éviter de sous-estimer son adversaire. Dans une enceinte qui devrait pousser derrière son équipe, les Athéniens pourraient tenter d’imposer une forte intensité dès les premières minutes.

La maîtrise du milieu de terrain pourrait être l’une des clés de cette opposition. Si les Madrilènes parviennent à installer leur jeu dans le camp adverse, ils devraient se procurer de nombreuses occasions. Mais une ouverture du score grec pourrait totalement modifier le scénario de la rencontre.

Sur le papier, le Real Madrid possède donc une longueur d’avance. Reste à savoir si l’AEK Athènes sera capable de reproduire les performances réalisées face aux Merengue lors de leurs précédentes confrontations européennes.

Les compositions probables

La compo probable de l’AEK Athènes : Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Majer, Arriaga, Marin, Joao Mario – Varga, Jovic.

Absents : Strakosha (blessé), Alexiou, Georgiev, Pierrot, Kutesa, Sahabo (non-inscrits).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Güler, Bellingham, Diomandé (ou Vinicius) – Mbappé.

Absents : Asencio, Rodrygo, Alexander-Arnold (reprise).

Incertains : Courtois, Mendy (reprise).

Les joueurs à suivre

Luka Jovic (AEK Athènes) : L’attaquant serbe sera particulièrement attendu face à son ancienne équipe. Passé par le Real Madrid entre 2019 et 2022, il connaît parfaitement l’environnement du club espagnol et tentera de profiter de ces retrouvailles pour se mettre en évidence. Auteur de quatre buts en championnat grec cette saison, Jovic représente l’une des principales armes offensives de l’AEK Athènes. Son sens du placement et son efficacité dans la surface pourraient permettre aux Athéniens de mettre en difficulté une défense madrilène qui a déjà encaissé cinq buts en trois rencontres européennes. Associé à Barnabas Varga, également performant devant le but avec cinq réalisations en championnat, l’ancien joueur de l’AC Milan pourrait se procurer plusieurs opportunités, notamment sur les contre-attaques et les coups de pied arrêtés. Face à une formation madrilène qui devrait dominer la possession, sa capacité à convertir les rares occasions grecques sera essentielle.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : L’international français sera une nouvelle fois la principale menace offensive des Merengue. Auteur de onze buts en Liga cette saison, l’ancien attaquant du PSG réalise également un excellent début de campagne européenne. Buteur lors des trois premières journées de Ligue des Champions, Mbappé affiche déjà trois réalisations dans la compétition. Sa vitesse, ses appels en profondeur et sa capacité à éliminer ses adversaires pourraient faire des dégâts face à une défense grecque qui a encaissé neuf buts en trois rencontres. Le Français devrait notamment profiter des espaces laissés par les Athéniens pour se procurer plusieurs occasions. Bien entouré par Jude Bellingham, Arda Güler et Yan Diomandé, il dispose également de partenaires capables de le mettre dans les meilleures conditions. Face à l’une des défenses les plus perméables de cette phase de ligue, Mbappé possède donc une belle occasion de poursuivre sa série et de se rapprocher des meilleurs buteurs de la compétition.

Notre pronostic pour AEK Athènes – Real Madrid

Cette rencontre de la quatrième journée de Ligue des Champions oppose deux équipes aux parcours très différents depuis le début de la compétition. Alors que le Real Madrid a remporté ses trois premières rencontres, l’AEK Athènes ne compte qu’un seul succès et reste sur deux lourdes défaites.

Les Madrilènes arrivent en Grèce avec une confiance importante. Vainqueurs de l’Inter Milan (2-1), de l’AS Rome (4-3) et du RB Leipzig (4-1), les hommes de José Mourinho ont démontré leur capacité à s’imposer dans des rencontres aux scénarios variés. Leur efficacité offensive constitue notamment un argument de poids avant ce déplacement.

Avec dix buts inscrits en trois matchs, le Real Madrid possède l’une des attaques les plus performantes de cette phase de ligue. Les Merengue disposent de nombreux joueurs capables de faire la différence, à commencer par Kylian Mbappé, déjà auteur de trois réalisations dans la compétition.

L’attaquant français pourrait une nouvelle fois jouer un rôle majeur dans cette rencontre. Face à une défense grecque qui a encaissé neuf buts depuis le début de la Ligue des Champions, il devrait bénéficier de plusieurs occasions pour faire parler ses qualités de finisseur.

Le Real Madrid pourra également compter sur la créativité de Jude Bellingham et d’Arda Güler pour déséquilibrer le bloc adverse. Leur capacité à trouver des espaces entre les lignes pourrait poser de sérieux problèmes aux Athéniens, qui ont déjà souffert face à des équipes possédant une grande maîtrise technique.

La dynamique madrilène est également encourageante en championnat. Les Merengue ont notamment remporté le Clasico sur la pelouse du FC Barcelone (2-1), un succès important qui a confirmé leur capacité à répondre présents dans les grands rendez-vous.

De son côté, l’AEK Athènes doit impérativement réagir après ses deux dernières sorties européennes. Battus par le Shakhtar Donetsk (1-3), puis lourdement dominés par Manchester City (1-5), les Grecs ont montré de nombreuses lacunes défensives face à des adversaires de qualité.

Leur difficulté à contenir les attaques rapides pourrait une nouvelle fois leur coûter cher. Face à la vitesse de Mbappé et aux déplacements des joueurs offensifs madrilènes, les défenseurs athéniens devront faire preuve d’une grande concentration pour éviter de concéder trop d’occasions.

L’AEK Athènes possède néanmoins quelques arguments pour espérer rivaliser. Devant son public, le club grec pourrait tenter d’imposer une forte intensité dès les premières minutes afin de perturber la construction du jeu madrilène.

Les Athéniens pourront également s’appuyer sur leur bonne dynamique en championnat. Invaincus lors de leurs sept premières journées de championnat grec, ils ont notamment signé plusieurs succès convaincants face à Volos (2-1), l’OFI Crète (3-0) et Panetolikos (5-0).

Sur le plan offensif, Luka Jovic et Barnabas Varga représentent les deux principales menaces pour la défense espagnole. Avec respectivement quatre et cinq buts inscrits en championnat, les deux attaquants possèdent suffisamment de qualités pour exploiter les éventuelles erreurs madrilènes.

La défense du Real Madrid n’est d’ailleurs pas irréprochable depuis le début de cette campagne européenne. Malgré leurs trois victoires, les Merengue ont déjà encaissé cinq buts, dont trois face à l’AS Rome. Une fragilité dont l’AEK pourrait tenter de profiter.

Les Grecs devront cependant trouver le bon équilibre entre leur volonté de se montrer dangereux offensivement et la nécessité de protéger leur défense. En prenant trop de risques, ils pourraient laisser des espaces importants aux attaquants madrilènes.

Le scénario de la rencontre dépendra également de la capacité de l’AEK à résister à la pression espagnole. Si le Real Madrid parvient à ouvrir rapidement le score, les Athéniens pourraient être contraints de se découvrir davantage, ce qui favoriserait les contre-attaques des Merengue.

À l’inverse, une première période sans encaisser de but pourrait permettre aux joueurs de Marko Nikolic de prendre confiance et de croire davantage en leurs chances. Le soutien du public grec pourrait alors devenir un facteur important.

Malgré ces éléments, la différence de qualité individuelle et d’expérience entre les deux formations paraît considérable. Le Real Madrid possède un effectif plus complet et de nombreuses solutions pour faire évoluer son animation offensive en fonction du scénario.

Nous imaginons donc une rencontre globalement dominée par les Madrilènes, avec une formation grecque qui tentera de résister en défendant bas et en exploitant les quelques opportunités de contre-attaque.

L’AEK Athènes pourrait parvenir à inquiéter ponctuellement la défense espagnole, notamment grâce à Luka Jovic. Mais la puissance offensive des Merengue devrait progressivement faire la différence.

Au regard des performances des deux équipes depuis le début de la compétition, le Real Madrid semble disposer de tous les arguments pour décrocher un quatrième succès consécutif et conforter sa place parmi les huit premiers du classement.

Les cotes de AEK Athènes – Real Madrid

Pari Cote Victoire de l’AEK Athènes 7,50 Match nul 6,25 Victoire du Real Madrid 1,21

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, cotée à 1,21

Nous misons sur une victoire du Real Madrid face à l’AEK Athènes. Avec trois succès en autant de rencontres depuis le début de la Ligue des Champions, les hommes de José Mourinho abordent ce déplacement en Grèce avec le statut de grands favoris. Leur efficacité offensive, illustrée par leurs dix buts inscrits en trois matchs, devrait leur permettre de prendre le dessus sur une formation grecque qui a déjà encaissé neuf buts dans la compétition.

L’AEK Athènes pourrait néanmoins opposer une certaine résistance devant son public. Portés par l’ambiance de l’OPAP Arena et emmenés offensivement par Luka Jovic, les Grecs tenteront de profiter des quelques failles défensives madrilènes pour créer la surprise. Mais le Real Madrid possède davantage de qualités individuelles et d’expérience pour faire la différence. Nous voyons donc les Merengue décrocher leur quatrième victoire consécutive en Ligue des Champions.

Notre score : AEK Athènes 1-3 Real Madrid.