Ballon d’Or : une immense star vole au secours de Mbappé !

Deuxième du Ballon d’Or 2026 derrière Harry Kane, Kylian Mbappé peut compter sur un soutien de taille ! Francis Ngannou, ancien champion du monde des poids lourds de l’UFC, est monté au créneau pour défendre l’attaquant du Real Madrid. Pour le combattant camerounais, le capitaine de l’équipe de France méritait tout simplement de remporter la prestigieuse récompense individuelle. Une prise de position qui relance le débat autour du sacre de l’Anglais.

Le verdict du Ballon d’Or 2026 continue de faire parler ! Sacré lundi soir devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, Harry Kane a décroché la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Mais le choix des votants ne fait pas l’unanimité, loin de là.

Auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan statistique, Kylian Mbappé espérait enfin soulever son premier Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid a finalement dû se contenter de la deuxième place, malgré des performances individuelles impressionnantes.

Une déception que Francis Ngannou semble avoir du mal à accepter. L’ancien champion de l’UFC a pris la parole sur les réseaux sociaux pour apporter un soutien particulièrement appuyé à la star française.

Ballon d’Or : Francis Ngannou prend position pour Mbappé !

C’est une déclaration qui ne devrait pas passer inaperçue ! Alors que le sacre d’Harry Kane continue de diviser les observateurs, Francis Ngannou a clairement affiché sa préférence pour Kylian Mbappé.

« Avis populaire ou impopulaire, mais pour moi, Kylian Mbappé est le gagnant du Ballon d’Or cette année », a écrit le combattant camerounais sur ses réseaux sociaux.

Un message sans ambiguïté qui devrait faire plaisir au capitaine des Bleus et à ses nombreux supporters.

Pour autant, Ngannou n’a pas cherché à dénigrer Harry Kane. L’ancien champion du monde des poids lourds a également tenu à féliciter l’attaquant anglais pour sa victoire.

« Toutes mes félicitations à la légende Harry Kane pour sa victoire, ainsi qu’à tous les nominés qui nous ont divertis tout au long de la saison ! »

Une prise de position forte, mais respectueuse, qui illustre parfaitement les débats suscités par le résultat de cette édition 2026.

Popular or unpopular opinion, but for me, Kylian Mbappé is this year’s Ballon d’Or winner. 🏆That’s my pick. 🤷🏾‍♂️



Huge congratulations to the legendary Harry Kane on his win, and to all the nominees for keeping us entertained throughout the season! 👏⚽ pic.twitter.com/zZW7uEyRFS — Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 27, 2026

Mbappé : une saison exceptionnelle qui n’a pas suffi !

Il faut dire que Kylian Mbappé avait de solides arguments à faire valoir pour décrocher le trophée.

À 27 ans, l’ancien attaquant du PSG a réalisé une saison remarquable, terminant meilleur buteur de Liga, de Ligue des Champions et même de la Coupe du monde 2026.

Des performances individuelles qui auraient pu lui permettre de remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière.

Mais le Français a été desservi par un élément majeur : l’absence de trophées collectifs. Le Real Madrid a terminé la saison sans titre, tandis que l’équipe de France a vu son parcours au Mondial s’arrêter en demi-finale face à l’Espagne.

Un bilan collectif qui a vraisemblablement pesé dans le choix des votants, malgré les statistiques exceptionnelles de Mbappé.

De son côté, Harry Kane a su convaincre suffisamment de jurés pour décrocher le trophée, devant le Français et Lamine Yamal.

Ballon d’Or : Mbappé devra encore patienter pour son premier sacre

Malgré cette nouvelle déception, Kylian Mbappé peut tout de même retenir un élément positif : sa deuxième place constitue le meilleur classement de sa carrière au Ballon d’Or.

Une progression qui confirme son statut parmi les plus grandes stars du football mondial, mais qui laisse forcément un goût d’inachevé à un joueur qui rêve de décrocher cette distinction depuis plusieurs années.

Le soutien de Francis Ngannou démontre également que les performances du capitaine tricolore n’ont laissé personne indifférent, bien au-delà du monde du football.

Reste désormais à savoir si Mbappé parviendra à inverser la tendance lors des prochaines éditions, en associant ses exploits individuels à des succès collectifs majeurs.

Une chose est sûre : le sacre d’Harry Kane n’a pas mis fin aux discussions autour du Ballon d’Or 2026. Et avec un soutien aussi prestigieux que Francis Ngannou, Kylian Mbappé peut se consoler en sachant que, pour certains, le véritable vainqueur de cette édition était bien lui !