Real Madrid : Mbappé présente ses excuses après la polémique sur Mao Zedong

Kylian Mbappé a finalement pris la parole. Au cœur d’une controverse après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il qualifie Mao Zedong de « dictateur », l’attaquant du Real Madrid a présenté ses excuses ce mardi. Ses propos ont provoqué de vives réactions en Chine et entraîné des conséquences commerciales pour le capitaine de l’équipe de France.

Mbappé contraint de s’excuser après ses propos sur Mao Zedong

La polémique autour de Kylian Mbappé prend une nouvelle tournure. Ce mardi, l’attaquant du Real Madrid a publié un communiqué dans lequel il reconnaît des « propos maladroits » concernant l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong. Face aux nombreuses réactions suscitées par cette séquence, le Français a tenu à exprimer ses regrets.

« Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé », a-t-il déclaré dans un message rédigé en français, en anglais et en mandarin.

Cette prise de parole intervient après la diffusion d’une vidéo devenue virale dans laquelle le deuxième du dernier Ballon d’Or qualifie Mao Zedong de « dictateur ». Les déclarations du champion du monde 2018 ont rapidement suscité une vague de réactions en Chine, où la sensibilité autour de la figure historique reste particulièrement importante.

Des conséquences commerciales pour la star du Real Madrid

L’affaire a également dépassé le cadre sportif. Plusieurs entreprises chinoises ont décidé de rompre leurs liens commerciaux avec Kylian Mbappé, estimant que ses propos avaient heurté les sentiments nationaux. Une conséquence directe de la controverse qui touche désormais l’image du joueur au-delà des terrains.

Avant Mbappé, la Liga avait elle-même réagi à la situation en exprimant ses regrets concernant les déclarations de l’attaquant et en présentant ses excuses à la Chine. Le communiqué du Français s’inscrit donc dans un contexte de tensions autour de cette séquence.

En présentant publiquement ses excuses, le joueur madrilène cherche à clarifier son intention et à répondre aux personnes qui se sont senties offensées. Il affirme notamment respecter profondément le peuple chinois et son histoire.

Reste à savoir si cette prise de parole permettra d’apaiser la polémique et d’atténuer ses répercussions commerciales. Pour l’heure, cette affaire place le capitaine des Bleus au centre d’une controverse internationale qui dépasse largement le cadre du football.