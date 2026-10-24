FC Barcelone – Real Madrid : le verdict est tombé pour Koundé !

À la veille du Clasico face au Real Madrid, le FC Barcelone devrait devoir composer avec un forfait de taille en défense, celui de Jules Koundé.

C’est un énorme coup dur qui se confirme pour le FC Barcelone à la veille du Clasico face au Real Madrid, prévu ce dimanche (21h) au Camp Nou. Très incertain depuis le début de la semaine en raison d’une entorse de la cheville gauche, Jules Koundé serait finalement forfait pour ce choc au sommet du football espagnol. Selon les informations du journaliste espagnol Alfredo Martínez, d’Onda Cero, le défenseur international français ne sera pas en mesure de tenir sa place face aux Merengue. Une absence de taille pour Hansi Flick, qui devra composer sans l’un de ses éléments importants dans le secteur défensif.

Flick va aligner la même défense que face au PSG

Privé de Jules Koundé, Hansi Flick devrait donc reconduire la même défense que celle alignée face au Paris Saint-Germain (2-4) en Ligue des Champions, mardi dernier. Un choix qui permettrait à l’entraîneur allemand de miser sur des automatismes déjà travaillés, même si cette arrière-garde avait encaissé quatre buts face aux Parisiens. Le forfait annoncé de l’ancien Bordelais représente ainsi un véritable casse-tête pour le technicien blaugrana, à quelques heures d’un Clasico particulièrement attendu. Reste désormais à savoir si cette absence pèsera sur les ambitions du Barça face à son grand rival madrilène.