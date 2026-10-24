FC Barcelone, Real Madrid : Messi avait frappé fort avec son 500e but !

Le 23 avril 2017, Lionel Messi faisait basculer un Clásico spectaculaire au Santiago-Bernabéu. Son but décisif dans le temps additionnel et sa célébration face au public madrilène ont laissé une image forte de la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Un Clásico indécis jusqu’au bout

Ce soir-là, le Real Madrid et le FC Barcelone se rendent coup pour coup. Le tableau d’affichage indique encore 2-2 lorsque les Blaugranas obtiennent une ultime possibilité dans le temps additionnel. Dans une rencontre aussi disputée, tout semble alors pouvoir se jouer sur un dernier geste.

Lionel Messi prend ses responsabilités. À la 92e minute, l’Argentin trouve le chemin des filets et offre la victoire au Barça (3-2) sur la pelouse de son grand rival. Un dénouement spectaculaire pour un match qui semblait se diriger vers un partage des points.

Cette réalisation vient enrichir le bilan impressionnant de la star argentine à Madrid. Au fil de sa carrière, Messi a d’ailleurs signé plusieurs performances marquantes au Santiago-Bernabéu sous le maillot barcelonais.

Le cap symbolique des 500 buts

Au-delà de son importance dans la course à la victoire, ce but possède une portée particulière. Il s’agit du 500e inscrit par Lionel Messi sous les couleurs du FC Barcelone. Le numéro 10 atteint ainsi ce cap symbolique lors du rendez-vous le plus attendu de la saison espagnole, chez l’adversaire historique du club catalan.

Le 23 avril 2017, Lionel Messi inscrivait à la 92e minute son 500e but avec le Barça et lui offrait la victoire au Bernabéu (3-2). — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2114062843582574750

Ce chiffre fait partie des nombreux repères laissés par l’Argentin en Catalogne. Les statistiques accumulées par Messi avec le Barça ont alimenté une longue série de records sous le maillot blaugrana.

Une célébration restée dans les mémoires

Après avoir marqué, Messi retire son maillot et le brandit devant les tribunes du Bernabéu. Le geste est sobre, mais sa portée est immédiate. L’Argentin expose son nom et son numéro 10 face au public madrilène, quelques secondes après avoir décidé du sort de ce Clásico.

L’image dépasse rapidement le seul cadre du résultat. Elle réunit tout ce qui donne à cette rencontre une place particulière : la rivalité entre les deux clubs, un but dans les derniers instants et une performance individuelle majeure.

Un instant à part dans l’histoire du Clásico

Près de dix ans plus tard, la séquence continue d’être régulièrement remise en avant, comme l’a fait Foot Mercato. Le but, le cap des 500 réalisations et le maillot présenté au Bernabéu restent indissociables.

Parmi les nombreux épisodes ayant opposé Messi au Real Madrid, celui du 23 avril 2017 conserve donc une saveur particulière. Le Barça repart de Madrid avec une victoire 3-2, tandis que son numéro 10 signe l’une des scènes les plus reconnaissables de sa carrière.