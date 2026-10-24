FC Barcelone – Real Madrid : Mourinho lance une polémique et prévient Yamal !

José Mourinho a tenu son point presse à la veille du Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

À la veille du premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid, José Mourinho était présent ce samedi matin en conférence de presse. L’entraîneur merengue a notamment été interrogé sur la polémique entourant la possible désignation de José Luis Munuera Montero pour arbitrer cette rencontre au sommet, alors que ce dernier aurait eu recours à des services de coaching auprès du fils de José María Enríquez Negreira, au cœur d’une affaire qui secoue le football espagnol depuis plusieurs années. Le technicien portugais n’a pas caché son étonnement face au manque de clarté autour de cette situation.

Mourinho s’interroge sur l’arbitrage du Clasico

« Ça me surprend un peu… Le nom de l’arbitre ne me dérange jamais. Je pars du principe que l’arbitre est bon. Ce qui me dérange, c’est que les règles ne soient pas respectées et que, d’après les informations dont je dispose en interne, on ne sache toujours rien. Il y a trois semaines, un nom est sorti, maintenant c’est un autre, mais personne en interne ne m’a dit : « Ce ne sera pas cet arbitre » », a déclaré José Mourinho. Sans remettre directement en cause les compétences de l’arbitre évoqué, l’entraîneur du Real Madrid a ainsi pointé le manque d’informations entourant sa possible désignation. Une sortie qui risque de faire parler en Espagne, à quelques heures d’un Clasico déjà particulièrement attendu.

Mourinho prévient Lamine Yamal avant le Clasico

José Mourinho a également été interrogé sur Lamine Yamal, l’une des principales armes offensives du FC Barcelone, et sur l’éventualité de mettre en place un dispositif particulier pour neutraliser l’international espagnol. Mais le Portugais a été catégorique : « Ils sont tous bons, c’est la même chose qu’au Real Madrid. C’est un grand joueur, et les grands joueurs méritent du respect. Mais il y a une différence entre respecter un joueur et modifier ses plans, son organisation, en oubliant sa propre identité. Nous ne le ferons pas, ni contre lui ni contre un autre joueur doté d’une qualité exceptionnelle. » Le message est clair : malgré le talent de Lamine Yamal, José Mourinho n’entend pas bouleverser ses plans pour le neutraliser. Une déclaration qui donne le ton avant les retrouvailles entre les deux géants espagnols.