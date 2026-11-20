Le Real Madrid n’a pas attendu l’ouverture du mercato hivernal pour frapper très fort ! En l’espace de quelques jours, la Maison Blanche a accéléré sur cinq dossiers majeurs : Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Federico Valverde et Nico Paz. Entre prolongations de contrats et retour spectaculaire en préparation, Florentino Pérez est en train de poser les bases d’un hiver particulièrement agité.

Le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes, mais le Real Madrid est déjà passé à l’offensive. Et pas forcément là où on l’attendait ! Plutôt que de multiplier les pistes de recrutement, les Merengues ont choisi de sécuriser leurs stars et de préparer l’avenir. Une stratégie qui s’est brutalement accélérée ces dernières heures, avec plusieurs annonces retentissantes et des accords qui pourraient rapidement être officialisés.

Güler, Tchouaméni et Courtois : le Real Madrid sort l’artillerie lourde !

La première grosse annonce est tombée mercredi. Considéré comme l’un des visages de l’avenir madrilène, Arda Güler (21 ans) a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2032. Une marque de confiance considérable envers le prodige turc, devenu un élément important du projet sportif de la Maison Blanche.

Real Madrid en ce moment Classement Liga # Équipe J Diff Pts 1 FC Barcelone 12 +35 33 2 Real Madrid 12 +21 30 3 Atleti Atleti 12 +13 28 4 Real Betis Real Betis 12 +5 26 5 Real Sociedad Real Sociedad 12 +1 22 6 Sevilla FC Sevilla FC 12 -2 18 2e sur 20 · 10V 0N 2D VVVVV Prochain match Real Madrid– Celta sam 21 Nov · 21:00 · Liga J13 1 1,13 N 6,40 2 11,50Cotes PMU Real Madrid– PSV mar 24 Nov · 21:00 · Ligue des champions 1 1,11 N 7,50 2 10,00Cotes PMU Real Madrid– Alavés sam 28 Nov · 21:00 · Liga J14 1 1,08 N 7,50 2 13,00Cotes PMU Derniers résultats V Valencia 0-3 Real Madrid 7 Nov

V PAE AEK 2-3 Real Madrid 4 Nov

V Santander 0-3 Real Madrid 1 Nov

Et les dirigeants madrilènes n’ont pas traîné pour enchaîner ! Dès jeudi, c’est Aurélien Tchouaméni (26 ans) qui a prolongé jusqu’en 2032. L’international français, installé au cœur du milieu de terrain, confirme ainsi son importance dans les plans du Real Madrid. Deux signatures majeures en seulement 24 heures !

Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de Fabrizio Romano, relayées par Foot Mercato, Thibaut Courtois (34 ans) a également signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2028, soit une année supplémentaire. Une opération importante pour conserver l’un des meilleurs gardiens du monde, dont l’expérience reste précieuse lors des grandes échéances européennes.

Valverde et Nico Paz : deux autres énormes coups se dessinent !

Et Florentino Pérez n’a visiblement pas terminé son opération séduction. D’après AS, Federico Valverde (28 ans) a trouvé un accord pour prolonger jusqu’en juin 2031. Actuellement lié au Real Madrid jusqu’en 2029, le capitaine uruguayen devrait bénéficier d’une importante revalorisation salariale. Une récompense logique pour l’un des hommes forts de José Mourinho, capable d’évoluer aussi bien au milieu de terrain que sur le côté droit de la défense.

Enfin, le cinquième dossier pourrait bien être le plus spectaculaire sur le marché des transferts ! Selon la COPE, le Real Madrid souhaite activer la clause de rachat de Nico Paz (22 ans), actuellement étincelant sous les couleurs de Côme. Le montant évoqué atteint 80 millions d’euros, preuve de l’immense confiance que les Madrilènes accordent à leur ancien prodige.

Auteur de huit buts et six passes décisives en 14 rencontres cette saison, l’international argentin impressionne en Italie. Attention toutefois : cette clause ne pourra être activée que l’été prochain. Son retour ne constituerait donc pas un renfort immédiat pour janvier, mais les Merengues semblent déjà décidés à préparer son rapatriement.

Cinq dossiers XXL, deux prolongations déjà officialisées, un nouveau contrat annoncé et deux opérations en préparation : le Real Madrid avance à toute vitesse. Si l’hiver madrilène s’annonce bouillant, Florentino Pérez semble surtout déterminé à construire une équipe capable de dominer l’Europe pendant de longues années. Et la Maison Blanche pourrait bien ne pas s’arrêter là !