Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et Le Mans, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille clôturera la 11e journée de Ligue 1 ce dimanche (20h45) avec la réception du Mans au Vélodrome. Forts de cinq victoires consécutives en championnat, les Phocéens sont remontés à la quatrième place du classement, tandis que les Manceaux occupent le 15e rang et sont les premiers non-relégables.

Ligue 1 – OM vs Le Mans

Dimanche 22 novembre 2026 · 20h45 · CEPAC Vélodrome

OM : poursuivre sa remontée et se rapprocher du podium

Après avoir connu un début de saison très décevant, l’Olympique de Marseille semble désormais avoir trouvé la bonne formule sous les ordres de Bruno Genesio. Relégables au soir de la cinquième journée, les Phocéens ont totalement inversé la tendance en remportant leurs cinq dernières rencontres de Ligue 1. Une série qui leur a permis de retrouver les premières places du championnat et de se repositionner dans la course à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Les Marseillais occupent désormais la quatrième place du classement, à seulement deux points du podium. Une situation bien plus conforme à leurs ambitions, après plusieurs premières semaines marquées par des résultats insuffisants et des interrogations autour de leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

Cette remontée s’explique notamment par une efficacité offensive retrouvée. L’OM a inscrit neuf buts lors de ses trois dernières rencontres de Ligue 1, avec des victoires contre Le Havre (4-3), Toulouse (2-0) et Lens (1-2). Les hommes de Bruno Genesio parviennent désormais à se créer de nombreuses occasions et à faire la différence dans des matchs aux physionomies variées.

Le succès décroché sur la pelouse du RC Lens avant la trêve internationale a d’ailleurs confirmé les progrès réalisés par les Olympiens. Face à une formation lensoise en difficulté, Marseille a su faire preuve de réalisme pour repartir avec trois points supplémentaires et prolonger sa série victorieuse.

Les Phocéens ont également retrouvé des couleurs sur la scène européenne. Après trois défaites lors de leurs trois premières rencontres de Ligue Europa, ils ont créé la surprise en s’imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1). Une performance importante qui leur a permis de relancer leurs ambitions européennes et de confirmer leur regain de confiance.

Sur le plan offensif, Amine Gouiri constitue l’une des principales satisfactions de ce début de saison. L’international algérien totalise sept buts et trois passes décisives en Ligue 1. Buteur lors de ses trois dernières apparitions toutes compétitions confondues, il apparaît comme l’un des joueurs les plus dangereux de l’effectif marseillais. Son entente avec les autres éléments offensifs pourrait encore faire des dégâts face à une défense mancelle en difficulté.

Amine Harit et Himad Abdelli apportent également leur contribution. Le premier a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en championnat, tandis que le second compte lui aussi trois réalisations. Bruno Genesio dispose ainsi de plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre, ce qui rend son équipe particulièrement difficile à contenir lorsqu’elle parvient à imposer son rythme.

L’entraîneur marseillais devra néanmoins composer avec quelques absences défensives. Emerson, opéré du genou, ne sera pas disponible, tout comme Derek Cornelius. Ulisses Garcia devrait donc poursuivre son intérim sur le côté gauche de la défense, avec l’objectif de confirmer ses dernières prestations.

Enfin, l’OM devra éviter tout relâchement face à un adversaire nettement moins bien classé. Quelques jours après cette rencontre, les Marseillais retrouveront la Ligue Europa avec la réception du Levski Sofia. Mais avant de se tourner vers cette échéance européenne, ils auront l’occasion de décrocher une sixième victoire consécutive en championnat et de poursuivre leur rapprochement avec le podium.

Le Mans : créer la surprise au Vélodrome pour s’éloigner de la zone rouge

De retour en Ligue 1 seize ans après sa dernière apparition dans l’élite, Le Mans connaît une première partie de saison compliquée. Le promu sarthois éprouve des difficultés à rivaliser avec les formations les plus expérimentées du championnat et doit déjà lutter pour conserver sa place parmi les équipes non relégables.

Après dix journées, les Manceaux occupent la quinzième place du classement avec seulement huit points au compteur. Une position particulièrement fragile puisqu’ils ne devancent la zone de relégation qu’à la différence de buts. Chaque rencontre représente donc une occasion importante de prendre des points dans la course au maintien.

Les hommes de Patrick Videira n’ont d’ailleurs plus remporté le moindre match de championnat depuis deux mois. Sur leurs cinq dernières sorties en Ligue 1, ils ont concédé trois défaites et obtenu deux matchs nuls. Une série préoccupante qui illustre les difficultés rencontrées par le club sarthois pour s’adapter aux exigences du plus haut niveau.

Le Mans a notamment été battu sur la pelouse de Troyes (2-0), un concurrent direct pour le maintien. Les Manceaux avaient auparavant réussi à ramener un point de leur déplacement à Auxerre (1-1), sans toutefois parvenir à retrouver le chemin de la victoire. Leur manque de régularité reste l’un des principaux problèmes depuis le début de la saison.

Avant la trêve internationale, les joueurs de Patrick Videira ont néanmoins obtenu un résultat encourageant en accrochant l’AS Monaco (1-1). Menés au score, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser dans les derniers instants. Un point précieux qui pourrait leur permettre d’aborder ce déplacement à Marseille avec un peu plus de confiance.

Ce résultat démontre également que les Manceaux sont capables de résister à des adversaires disposant de moyens et d’ambitions bien supérieurs. Pour espérer réaliser un nouvel exploit au Vélodrome, ils devront toutefois afficher une grande discipline tactique et limiter les erreurs individuelles, particulièrement face à une équipe marseillaise en pleine réussite.

La défense constitue justement l’une des principales préoccupations du promu. Avec 19 buts encaissés en dix rencontres, Le Mans concède près de deux buts par match en moyenne. Une fragilité qui pourrait être particulièrement problématique face à des Marseillais ayant retrouvé une efficacité offensive impressionnante ces dernières semaines.

Dans le secteur offensif, Patrick Videira devra également faire sans l’un de ses joueurs les plus influents. Auteur de trois buts et deux passes décisives cette saison, Bourabaa est toujours indisponible et ne devrait pas retrouver les terrains avant 2027. Une absence importante pour une formation qui manque déjà de solutions dans les trente derniers mètres.

Le défenseur Sidibé, absent lors des deux dernières rencontres, demeure également incertain. Quant au milieu Rossignol, il n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison et devrait encore manquer à l’appel. Des indisponibilités qui réduisent les possibilités de rotation du staff manceau avant un déplacement particulièrement exigeant.

Le Mans pourra néanmoins compter sur Louis Mafouta pour tenter de faire la différence offensivement. Auteur de quatre buts en Ligue 1, l’attaquant centrafricain reste sur quatre rencontres sans marquer en championnat. Il a toutefois retrouvé le chemin des filets avec sa sélection pendant la trêve internationale, ce qui pourrait lui permettre de retrouver de la confiance.

Face à l’OM, les Sarthois devraient privilégier une organisation prudente et chercher à exploiter les quelques situations de contre-attaque qui se présenteront. L’objectif sera de rester le plus longtemps possible dans la rencontre pour tenter de faire douter des Marseillais qui auront la pression du résultat devant leur public.

Les confrontations entre les deux équipes

Les rencontres entre l’Olympique de Marseille et Le Mans sont devenues particulièrement rares ces dernières années. Les deux clubs ne s’étaient plus retrouvés en Ligue 1 depuis la saison 2009-2010, à l’issue de laquelle la formation sarthoise avait quitté l’élite.

Le retour du Mans en première division permet donc de renouer avec une affiche qui n’avait plus été proposée en championnat depuis plus de seize ans. Une longue interruption qui rend les précédentes confrontations peu représentatives du rapport de force actuel.

Les effectifs, les entraîneurs et les ambitions des deux formations ont considérablement évolué depuis leur dernière rencontre dans l’élite. Marseille vise désormais les premières places du classement, tandis que Le Mans cherche avant tout à assurer son maintien.

L’avantage semble donc clairement pencher en faveur des Phocéens, qui évolueront à domicile et abordent cette rencontre avec une dynamique nettement supérieure. Les Manceaux tenteront néanmoins de déjouer les pronostics pour obtenir un résultat qui pourrait compter dans leur lutte pour rester en Ligue 1.

Les meilleurs buteurs

OMAmine Gouiri Buts 7 Matchs 10 Buts / match 0,70 Passes déc. 3 1 sur penalty Le Mans FCLouis Mafouta Buts 4 Matchs 10 Buts / match 0,40 Passes déc. 0 1 sur penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia – Nnadi, Höjbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

Absents : Cornelius, Emerson (blessés).

La compo probable du Mans : Kocik – Bamba, Yohou, Boissé – Buades, Vercruysse, Bretelle, Rabillard, Calodat – Gueye, Mafouta.

Absents : Bourabaa, Rossignol (blessés).

Incertain : Sidibé (blessé).

Les joueurs à suivre

Amine Gouiri (OM) : L’attaquant algérien traverse actuellement une excellente période sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Avec sept buts et trois passes décisives en Ligue 1, il s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de Bruno Genesio. Sa réussite récente témoigne également de sa montée en puissance, puisqu’il a trouvé le chemin des filets lors de ses trois dernières rencontres toutes compétitions confondues. Capable de décrocher pour participer à la construction du jeu, mais également de se montrer redoutable dans la surface adverse, Gouiri pourrait poser de nombreux problèmes à la défense mancelle. Face à une formation qui encaisse régulièrement des buts, ses déplacements, sa technique et son efficacité devant le but seront particulièrement précieux. Il aura également l’occasion de conforter sa place parmi les meilleurs buteurs du championnat et de contribuer à une éventuelle sixième victoire consécutive de son équipe en Ligue 1.

Louis Mafouta (Le Mans) : L’attaquant centrafricain représente l’une des principales armes offensives du promu sarthois. Auteur de quatre réalisations depuis le début de la saison, il a déjà démontré sa capacité à se montrer décisif malgré les difficultés collectives rencontrées par son équipe. Son rendement s’est toutefois essoufflé ces dernières semaines, puisqu’il n’a plus marqué depuis quatre rencontres en championnat. Son but inscrit avec la Centrafrique pendant la trêve internationale pourrait néanmoins lui permettre de retrouver de bonnes sensations avant ce déplacement au Vélodrome. Face à une défense marseillaise privée d’Emerson et de Cornelius, Mafouta devra notamment exploiter les espaces et se montrer efficace sur les rares occasions qui pourraient se présenter. Sa capacité à conserver le ballon et à faire remonter son bloc sera également importante pour permettre aux Manceaux de ne pas subir constamment la pression adverse.

Notre pronostic pour OM – Le Mans

L’Olympique de Marseille possède de nombreux arguments pour prolonger sa série victorieuse face au Mans. Les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé une véritable dynamique collective, avec cinq succès consécutifs en Ligue 1 et une victoire encourageante sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa. Leur confiance, leur efficacité offensive et l’avantage de jouer au Vélodrome devraient leur permettre de prendre rapidement l’initiative dans cette rencontre.

Le Mans pourrait néanmoins tenter de reproduire la prestation qui lui avait permis d’accrocher Monaco avant la trêve internationale. Les Manceaux devraient adopter une approche prudente et chercher à ralentir le rythme pour éviter de laisser trop d’espaces aux attaquants marseillais. Mais leurs difficultés défensives, associées à plusieurs absences importantes, risquent de peser lourd face à une équipe phocéenne qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau.

Nous imaginons donc une rencontre globalement maîtrisée par l’OM, avec une domination territoriale importante et plusieurs occasions franches. Les Marseillais pourraient faire la différence grâce à leur qualité technique et à la forme de leurs joueurs offensifs, notamment Amine Gouiri. Malgré une possible résistance du promu, nous voyons les Phocéens s’imposer sans encaisser de but et poursuivre leur remontée au classement.

Les cotes d’OM – Le Mans

Pari Cote indicative Victoire de l’OM 1,36 Match nul 4,80 Victoire du Mans 5,60

Notre pronostic : victoire de l’OM, cotée à 1,36

Pour cette rencontre, nous privilégions une victoire de l’Olympique de Marseille accompagnée d’au moins deux buts dans le match. Les Phocéens restent sur cinq succès consécutifs en Ligue 1 et affichent une efficacité offensive qui contraste avec les difficultés défensives du Mans. Face à un promu qui n’a plus gagné depuis cinq rencontres et qui a déjà encaissé 19 buts en championnat, les hommes de Bruno Genesio devraient se procurer suffisamment d’occasions pour faire la différence. Nous envisageons un succès relativement confortable des Marseillais, qui pourraient rapidement prendre l’avantage avant de gérer leur avance en seconde période.

Notre score : OM 3-1 Le Mans