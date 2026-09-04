Pronostic OGC Nice – Le Mans : enfin le réveil des Aiglons ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et Le Mans, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

17e et avant-dernier du classement avec seulement un point au compteur, l’OGC Nice a commencé la saison comme il avait terminé la précédente, c’est-à-dire dans les bas-fonds du classement. Dans une Allianz Riviera qui sera de nouveau à huis clos, les Aiglons tenteront donc de lancer enfin leur saison ce samedi (20h45) face au Mans, promu en Ligue 1 cette saison.

Ligue 1 – OGC Nice vs Le Mans

Samedi 5 septembre 2026 · 20h45 · Allianz Riviera

OGC Nice : déjà dans l’obligation de réagir

Le début de saison est loin de répondre aux attentes du côté de l’OGC Nice. Après avoir arraché son maintien en Ligue 1 à l’issue des barrages la saison dernière, le Gym espérait repartir sur de meilleures bases lors de cet exercice 2026-2027.

Pour leur première sortie de la saison, les Aiglons n’ont toutefois pas réussi à faire la différence à domicile contre Lorient (0-0). Un résultat frustrant qui a été suivi d’une prestation encore plus inquiétante le week-end dernier sur la pelouse du Paris FC, où les Niçois ont lourdement chuté (3-0).

Avec seulement un point pris sur six possibles, Nice occupe donc la 17e et avant-dernière place du classement. Plus préoccupant encore, les Azuréens n’ont toujours pas inscrit le moindre but depuis le début du championnat et restent sur cinq rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets toutes compétitions confondues.

La réception du Mans apparaît donc déjà comme un rendez-vous important. Face à un promu, le Gym aura l’occasion de débloquer son compteur de victoires et surtout de retrouver un peu de confiance. Il devra cependant le faire sans le soutien de son public puisque l’Allianz Riviera sera de nouveau à huis clos.

Le Mans : un promu qui veut jouer crânement sa chance

De retour en Ligue 1 cette saison, Le Mans savait qu’il lui faudrait rapidement s’adapter à l’exigence de l’élite. Les Sarthois n’ont pas encore remporté de rencontre après deux journées, mais ils ont déjà montré qu’ils pouvaient poser des problèmes à leurs adversaires.

Le promu manceau compte lui aussi un point au classement et occupe la 13e place avant cette troisième journée. Contrairement à Nice, Le Mans a surtout réussi à trouver plusieurs fois le chemin des filets depuis le début du championnat, mais s’est également montré beaucoup plus perméable défensivement.

Louis Mafouta constitue notamment l’une des principales satisfactions de ce début de saison. L’attaquant manceau a déjà inscrit trois buts en seulement deux journées et représente une vraie menace pour une défense niçoise qui vient d’encaisser trois buts sur la pelouse du Paris FC.

Le Mans se déplacera donc sur la Côte d’Azur sans avoir grand-chose à perdre. Face à une équipe niçoise en plein doute et privée de son public, les hommes du club sarthois pourraient avoir une belle carte à jouer pour tenter de décrocher leur première victoire depuis leur retour en Ligue 1.

Les confrontations entre les deux équipes

Il faut remonter plusieurs années en arrière pour retrouver les dernières confrontations entre Nice et Le Mans en Ligue 1. Lors de la saison 2009-2010, les Aiglons avaient remporté les deux rencontres sur le même score de 1-0.

Plus récemment, les deux formations s’étaient retrouvées en Coupe de la Ligue en octobre 2019. Le Mans, qui évoluait alors en Ligue 2, avait créé la surprise en éliminant le Gym au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2).

L’historique récent reste donc difficile à utiliser pour dégager une véritable tendance, tant les deux clubs ont évolué dans des contextes différents depuis leur dernier affrontement dans l’élite.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Mendy, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Coulibaly, Witsel, Koutoune – Hein, Wahi, Diop.

Absents : Abergel, Bombito, Sanson, Abdi (blessés, reprise), Abdul Samed (écarté).

Incertains : Amoura, Nkounkou (blessés, reprise), Boudaoui (instance de départ).

La compo probable du Mans : Hatfout – Eyoum, Boissé, Bamba – Lauray – Buades, Bretelle, Bourabaa, Calodat – Mafouta, Gueye.

Absents : Kocik (blessé), Sidibé (suspendu).

Incertains : Larouci, Yohou, Colas (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : Dans une équipe qui n’a toujours pas marqué après deux journées de championnat, l’attaquant niçois sera forcément attendu. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur pourraient faire la différence face à une défense mancelle qui a déjà montré certaines fragilités depuis le début de la saison. Pour le Gym, retrouver le chemin des filets passera notamment par une montée en puissance de son avant-centre.

Louis Mafouta (Le Mans) : L’attaquant manceau est l’un des hommes en forme de ce début de Ligue 1. Auteur de trois buts lors des deux premières journées, il s’est rapidement adapté au niveau de l’élite. Face à une équipe de Nice qui vient d’encaisser trois buts au Paris FC, son efficacité dans la surface pourrait permettre au promu de faire douter encore davantage les Aiglons.

Les tendances de cotes : Nice favori malgré son début de saison

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire OGC Nice (1) ≈ 1,73 ≈ 53 % Nice favori Match nul (X) ≈ 3,70 ≈ 25 % Scénario crédible Victoire Le Mans (2) ≈ 4,30 ≈ 22 % Le Mans outsider

Malgré son début de saison très compliqué, Nice conserve les faveurs des bookmakers. Les Aiglons disposent d’un effectif théoriquement supérieur à celui du promu et auront l’avantage d’évoluer à domicile, même si l’absence de supporters réduit forcément l’impact du facteur terrain.

La forme actuelle du Gym invite néanmoins à la prudence. Nice n’a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison et reste sur cinq rencontres consécutives sans trouver le chemin des filets en comptant la fin de sa préparation. Difficile, dans ces conditions, de considérer la victoire niçoise comme une évidence.

Le Mans possède de son côté des arguments offensifs et pourrait profiter du manque de confiance de son adversaire. Les Sarthois restent malgré tout outsiders sur le papier et devront afficher davantage de solidité défensive pour espérer repartir de l’Allianz Riviera avec un résultat positif.

Nos pronostics pour OGC Nice – Le Mans

Moins de 2,5 buts dans le match : Nice traverse une véritable panne offensive et n’a toujours pas inscrit le moindre but après deux journées. Le Gym pourrait avant tout chercher à se rassurer et à éviter une nouvelle contre-performance. Face à un promu qui pourrait également se montrer prudent à l’extérieur, la rencontre pourrait rester longtemps fermée et se jouer sur peu de buts.

: Nice traverse une véritable panne offensive et n’a toujours pas inscrit le moindre but après deux journées. Le Gym pourrait avant tout chercher à se rassurer et à éviter une nouvelle contre-performance. Face à un promu qui pourrait également se montrer prudent à l’extérieur, la rencontre pourrait rester longtemps fermée et se jouer sur peu de buts. OGC Nice remboursé si match nul (DNB) : Difficile d’accorder une confiance totale aux Aiglons au regard de leur début de saison, mais ils restent supérieurs sur le papier et doivent impérativement réagir devant un promu. Cette option permet de miser sur un réveil niçois tout en se protégeant en cas de nouveau match nul, un scénario loin d’être impossible compte tenu des difficultés actuelles du Gym.

: Difficile d’accorder une confiance totale aux Aiglons au regard de leur début de saison, mais ils restent supérieurs sur le papier et doivent impérativement réagir devant un promu. Cette option permet de miser sur un réveil niçois tout en se protégeant en cas de nouveau match nul, un scénario loin d’être impossible compte tenu des difficultés actuelles du Gym. Louis Mafouta buteur : Avec trois réalisations en seulement deux journées, l’attaquant du Mans a parfaitement réussi ses débuts en Ligue 1. Sa confiance contraste avec celle d’une équipe niçoise qui vient de concéder trois buts face au Paris FC. Si les Sarthois parviennent à se créer des occasions, Mafouta devrait logiquement être l’un des joueurs les plus susceptibles de les convertir.

Score possible

OGC Nice 1-1 Le Mans : Nice part favori sur le papier et se retrouve déjà dans l’obligation de réagir, mais son incapacité à marquer depuis le début de la saison incite à ne pas miser sur un réveil spectaculaire. Le Mans a de son côté montré qu’il pouvait être dangereux offensivement et pourra s’appuyer sur un Louis Mafouta particulièrement efficace. Sans le soutien de son public et encore en manque de confiance, le Gym pourrait devoir se contenter d’un nouveau partage des points.