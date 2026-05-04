ASSE : énorme coup dur pour Le Mans avant le choc face à Bastia

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La tension monte d’un cran en Ligue 2… et une nouvelle pourrait tout changer dans la course à la montée. Alors que l’AS Saint-Étienne espère encore un faux pas, le Le Mans FC vient de subir un coup dur majeur avant son déplacement décisif.

Et pas des moindres.

Kocik forfait, la tuile au pire moment

C’est une annonce qui fait trembler toute la Sarthe. Nicolas Kocik, gardien titulaire et pilier de la saison mancelle, est forfait pour la dernière journée… et peut-être même au-delà.

L’entraîneur Patrick Videira a confirmé la nouvelle :

« Nicolas a fini la saison. À l’IRM, avec les saignements, nous ne pouvions pas statuer. On va en savoir plus cette semaine. »

Un verdict sans appel. Et une absence qui tombe au pire des moments, alors que tout se joue.

Un manque énorme dans les cages

Ce n’est pas un simple titulaire qui manque, c’est une pièce maîtresse.

Avec près de 3 000 minutes disputées cette saison, Nicolas Kocik s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens du championnat. Clean sheets, arrêts décisifs, capacité à lancer le jeu… son impact dépasse largement le poste de gardien.

Le perdre maintenant, c’est fragiliser tout l’équilibre de l’équipe.

Un déplacement sous haute pression

Et comme si cela ne suffisait pas, le Le Mans FC doit se rendre sur la pelouse du SC Bastia.

Un déplacement piège :

Bastia joue sa survie

Furiani promet une ambiance bouillante

et la montée directe est en jeu

Avec seulement deux points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, les Manceaux n’ont presque pas le droit à l’erreur.

Sans leur gardien numéro 1, la mission devient encore plus périlleuse.

Une opportunité en or pour l’ASSE ?

Du côté de l’AS Saint-Étienne, cette nouvelle ne passe évidemment pas inaperçue.

Les Verts doivent gagner… mais espèrent aussi un faux pas du Mans. Et cette absence pourrait clairement peser dans la balance.

Car dans un match aussi tendu, le moindre détail peut tout changer.

Un final sous très haute tension

Le scénario est désormais clair :

Le Mans joue sa montée sans son dernier rempart.

Saint-Étienne joue sa survie dans la course.

Une dernière journée explosive, où tout peut basculer.

Et où cette blessure pourrait bien avoir des conséquences énormes.