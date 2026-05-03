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FRANCE

ASSE : Cardona lâche un message fort après la défaite à Rodez

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 20:10
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Irvin Cardona avec l'ASSE

Irvin Cardona s’est arrêté en zone-mixte après le revers ce samedi de l’ASSE contre Rodez (2-1).

Dans un match marqué par des tensions entre Philippe Montanier et les supporters stéphanois à l’issue de la rencontre, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce samedi soir sur la pelouse de Rodez (2-1), lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 2. À une journée de la fin du championnat, les Verts comptent désormais deux points de retard sur Le Mans, deuxième, et pourraient devoir passer par les barrages pour espérer remonter en Ligue 1.

« Rien n’est terminé, on va se battre jusqu’au bout »

Buteur lors de cette rencontre, Irvin Cardona s’est exprimé en zone-mixte après la rencontre. L’attaquant de l’ASSE a tenu des mots morts. « C’est vrai qu’en ne gagnant pas ce (samedi) soir, on ne s’aide pas. Les supporters ne sont pas contents, ils ont raison. Maintenant, rien n’est terminé, on va se battre jusqu’au bout. S’il faut aller aux play-offs, on ira aux play-offs, on l’a fait il y a deux ans déjà. Quoi qu’il arrive, on ne va pas lâcher même si on a montré à Rodez un visage vraiment moyen, on ne lâchera pas jusqu’au bout. Je n’ai pas forcément la réponse à cette série de trois défaites consécutives. On est dans une période qui est difficile. Quoi qu’il arrive, c’est factuel. Il faut continuer à travailler, ne rien lâcher pour eux et pour nous avant tout. »

ASSE

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