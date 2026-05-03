ASSE : premières bonnes nouvelles pour Montanier avant Amiens

De premières bonnes nouvelles tombent pour l’ASSE et Philippe Montanier avant le dernier match de la saison face à Amiens.

Battue ce samedi soir sur la pelouse de Rodez (2-1), l’AS Saint-Étienne n’aura pas son destin entre ses mains pour monter directement en Ligue 1 lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Les Verts devront impérativement l’emporter samedi prochain (20h) contre Amiens et espérer une défaite du Mans à Bastia ou gagner par au moins deux buts d’écart tout en espérant que Le Mans ne fasse pas mieux qu’un match nul.

Des motifs d’espoir pour les Verts avant Amiens

Bonne nouvelle pour les Stéphanois, Amiens n’aura plus rien joué lors de ce dernier match de la saison puisque les Amiémois ont été officiellement relégués en National 1 après leur défaite ce samedi face au Red Star (1-3).

De plus, le club picard devra composer avec plusieurs absences de taille contre l’ASSE. Blessés, Arvin Appiah, Victor Lobry et Ibou Sané sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement à Geoffroy-Guichard. De quoi redonner un peu le sourire à Philippe Montanier, lui-même confronté à une cascade d’absences pour cette rencontre.