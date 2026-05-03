À LA UNE DU 3 MAI 2026
[18:10]ASSE : la stat qui relance l’espoir d’un scénario fou pour la montée directe en Ligue 1
[17:50]OM : l’IA dévoile le nouveau prix de vente du club
[17:30]PSG, RC Lens : Paris champion de France le week-end prochain si…
[17:10]FC Nantes : avant Lens, Halilhodžić a répondu de la plus belle des manières à Sage
[16:56]Accroché par le Havre, le LOSC offre un sursis à l’OM pour la Ligue des Champions
[16:30]FC Barcelone, Real Madrid : le Barça champion dès ce soir si…
[16:05]ASSE : premières bonnes nouvelles pour Montanier avant Amiens
[15:40]OM : Giuntoli a donné sa réponse à Marseille, double rebondissement pour Lorenzi ! 
[15:15]RC Lens : gros coup dur pour Still
[14:50]Stade Rennais, PSG Mercato : l’IA prédit le futur club d’Esteban Lepaul
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : premières bonnes nouvelles pour Montanier avant Amiens

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 16:05
💬 Commenter
Philippe Montanier, l'entraîneur de l'ASSE

De premières bonnes nouvelles tombent pour l’ASSE et Philippe Montanier avant le dernier match de la saison face à Amiens.

Battue ce samedi soir sur la pelouse de Rodez (2-1), l’AS Saint-Étienne n’aura pas son destin entre ses mains pour monter directement en Ligue 1 lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Les Verts devront impérativement l’emporter samedi prochain (20h) contre Amiens et espérer une défaite du Mans à Bastia ou gagner par au moins deux buts d’écart tout en espérant que Le Mans ne fasse pas mieux qu’un match nul.

Des motifs d’espoir pour les Verts avant Amiens

Bonne nouvelle pour les Stéphanois, Amiens n’aura plus rien joué lors de ce dernier match de la saison puisque les Amiémois ont été officiellement relégués en National 1 après leur défaite ce samedi face au Red Star (1-3).

De plus, le club picard devra composer avec plusieurs absences de taille contre l’ASSE. Blessés, Arvin Appiah, Victor Lobry et Ibou Sané sont d’ores et déjà forfaits pour le déplacement à Geoffroy-Guichard. De quoi redonner un peu le sourire à Philippe Montanier, lui-même confronté à une cascade d’absences pour cette rencontre.

ASSEAmiens SC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Amiens SC, ASSE