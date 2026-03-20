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ASSE : grosse pression sur les Verts avant la réception d’Annecy !

Par Laurent Hess - 20 Mar 2026, 22:04
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Les résultats de la soirée de Ligue 2 ont été  défavorables à l’ASSE dans sa course à la Ligue 1…

Le week-end dernier, Grenoble a mis fin à la série de 5 victoires en 5 matches de l’ASSE depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Au stade des Alpes, les Verts s’en sont même bien sortis en ramenant 1 point puisque ce sont les Grenoblois qui ont eu les meilleures occasions. Montanier a déploré l’animation offensive défaillante de son équipe, qui devra réagir demain face à Annecy.

Le Mans s’est imposé sur le fil à Amiens

Et ce d’autant plus que ce vendredi soir, Le Mans, en déplacement à Amiens, où Bernardoni et Monconduit étaient titulaires, est allé s’imposer (4-3). Le Mans menait 2-0 grâce à deux buts de Rabillard et Yohou en 13 minutes chrono, puis 3-1, avant de se faire rejoindre et d’arracher la victoire dans le temps additionnel grâce à un but de Cossier. Ce succès en Picardie permet au Mans de revenir à égalité avec l’ASSE. Les Verts ne devancent plus le promu qu’à la différence de buts (+17 contre +13).

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Le Red Star revient, Rodez ralentit

De son côté, le Red Star, 4e, s’est imposé à Clermont (1-0). Un succès qui lui permet de revenir à 3 point du podium. Le 6e, Rodez, a été tenu en échec par la lanterne rouge, Bastia (1-1), comme Montpellier sur le terrain de Pau (0-0). A noter enfin la victoire de Laval contre Grenoble (3-2) et le match nul entre Boulogne-sur-Mer et Nancy (0-0).

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