ASSE Mercato : un nouveau club de Ligue 1 débarque sur une piste des Verts

Très actif sur le dossier Antoine Sekongo depuis plusieurs mois, l’ASSE voit désormais la concurrence s’intensifier en Ligue 1.

L’ASSE va devoir accélérer si elle souhaite réellement attirer Anto Sekongo cet été. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Dunkerque, le milieu offensif malien suscite de plus en plus de convoitises sur le marché français. Et selon les dernières informations révélées par Média Foot, le FC Lorient (séduisant 9e de Ligue 1) vient à son tour de se positionner sur ce dossier brûlant.

Avec 9 buts et 4 passes décisives cette saison, Sekongo s’est imposé comme l’une des grandes révélations de Ligue 2. À seulement 21 ans, le joueur de Dunkerque impressionne par sa capacité à casser les lignes, sa percussion et son efficacité dans les trente derniers mètres. Des qualités qui ont rapidement tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois.

Lorient dans la bataille

Mais le dossier est désormais loin d’être simple pour l’ASSE. Car en plus de l’intérêt déjà connu de Stade Rennais et du LOSC Lille, Lorient s’invite désormais dans la bataille. Le club breton, de retour au premier plan en Ligue 1 cette saison, cherche à renforcer son secteur offensif avec des profils jeunes et explosifs.

Sous contrat longue durée avec Dunkerque jusqu’en 2028, Sekongo représente aussi une belle opportunité financière pour le club nordiste, qui ne ferme pas la porte à un transfert en cas d’offre importante. Sa valeur est estimée autour des 3 millions d’euros, un montant encore accessible mais qui pourrait rapidement grimper avec la multiplication des prétendants.

L’ASSE va devoir se démener

Du côté de Saint-Étienne, cette piste s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur des joueurs à fort potentiel capables d’apporter immédiatement tout en représentant un investissement d’avenir. Les Verts suivent également son coéquipier Enzo Bardeli, preuve que Dunkerque est devenu un véritable terrain de chasse pour la cellule de recrutement stéphanoise.

Reste désormais à savoir si l’ASSE pourra convaincre Sekongo face à une concurrence de plus en plus dense. Car avec Rennes, Lille et maintenant Lorient sur le coup, le feuilleton mercato autour du milieu malien ne fait probablement que commencer.