PSG Mercato : c’est confirmé pour Julian Alvarez à Paris !

C’est bel et bien confirmé, le PSG et Luis Enrique font de Julián Álvarez leur grande priorité pour renforcer l’attaque parisienne cet été.

Le dossier prend de l’ampleur. D’après le journaliste argentin Gaston Edul, le PSG a bel et bien décidé d’accélérer concrètement sur le recrutement de Julián Álvarez. L’international argentin plaît énormément à Luis Enrique, qui pousserait personnellement en interne pour voir arriver l’attaquant cet été.

Luis Enrique totalement séduit par Julián Álvarez

L’information, relayée massivement en Argentine ce lundi, confirme que le champion d’Europe souhaite frapper fort sur le marché des transferts. Le profil polyvalent de Julián Álvarez séduit particulièrement le technicien espagnol : capable d’évoluer en pointe, en soutien ou sur un côté, l’ancien joueur de Manchester City correspond parfaitement au football dynamique et intense voulu par Luis Enrique.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le PSG se positionne sur le champion du monde argentin. Déjà en 2024, le club parisien avait tenté une approche concrète avant que le joueur ne privilégie une autre destination. Plusieurs médias avaient alors évoqué des offres parisiennes importantes ainsi qu’un fort intérêt de Luis Enrique pour son profil.

Álvarez coche toutes les cases

Aujourd’hui, le contexte semble différent. Malgré une attaque performante, le PSG cherche encore à ajouter un véritable joueur capable de combiner efficacité, pressing et mobilité offensive. Julián Álvarez coche toutes les cases. À seulement 26 ans, l’Argentin possède déjà une immense expérience du très haut niveau, entre Ligue des champions, Premier League et Coupe du monde.

Reste désormais à savoir si le club parisien pourra convaincre son entourage et surtout trouver un accord financier. Car le dossier s’annonce extrêmement coûteux et plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone, surveillent également la situation de près.