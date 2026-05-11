PSG Mercato : Luis Enrique lance les grandes manoeuvres avec 6 joueurs déjà sur le départ cet été ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato du Paris Saint-Germain commence doucement à s’agiter. Malgré les nombreuses rumeurs autour d’une possible révolution dans l’effectif parisien, la tendance serait finalement bien plus mesurée en interne. Le PSG souhaite conserver l’ossature principale construite par Luis Enrique, mais plusieurs dossiers chauds restent à surveiller.

Au total, six joueurs apparaissent aujourd’hui dans une véritable réflexion concernant un possible départ cet été.

Lucas Chevalier déjà poussé vers la sortie ?

Lucas Chevalier traverse une saison frustrante dans la capitale. Le gardien parisien souhaiterait retrouver un rôle plus important et ne voudrait pas revivre un exercice avec aussi peu de perspectives sportives.

Plusieurs clubs surveilleraient déjà sa situation, notamment en France mais aussi du côté de la Bundesliga, où son profil plaît énormément.

En interne, un départ ne serait désormais plus totalement exclu si une offre convaincante arrivait rapidement.

Gonçalo Ramos attire toute l’Europe

Le cas Gonçalo Ramos fait également beaucoup parler. Utilisé de manière irrégulière cette saison, l’attaquant portugais souhaiterait obtenir davantage de responsabilités.

Son profil continue pourtant d’attirer les plus grands clubs européens. Plusieurs cadors seraient déjà venus aux renseignements :

Juventus FC

AC Milan

Atlético de Madrid

Tottenham Hotspur FC

Sa mobilité et son efficacité devant le but font de lui une cible particulièrement recherchée sur le marché.

L’avenir de Kang-In Lee reste flou

Très apprécié par le staff parisien, Kang-in Lee réfléchit sérieusement à la suite de sa carrière.

Le PSG lui aurait transmis une offre de prolongation afin de montrer sa confiance envers le milieu offensif sud-coréen. Mais son faible temps de jeu pousse le joueur à étudier plusieurs possibilités.

Des intérêts existeraient déjà en Saudi Arabia, en Espagne ainsi qu’en Allemagne.

Le dossier reste totalement ouvert à ce stade.

Lucas Hernandez pourrait partir sous conditions

Concernant Lucas Hernandez, la position du PSG serait claire : un départ ne sera envisagé qu’en cas d’arrivée d’un remplaçant immédiatement opérationnel.

Le défenseur français conserve une grosse cote sur le marché européen malgré une situation parfois compliquée physiquement ces derniers mois.

Beraldo, le dossier le plus indécis

Le cas Beraldo est sans doute le plus difficile à lire actuellement.

Il y a encore quelques semaines, un départ semblait quasiment acté. Mais les récents ajustements tactiques de Luis Enrique auraient totalement relancé sa situation au sein du club parisien.

Malgré cela, plusieurs championnats restent attentifs :

Bundesliga

Turquie

Portugal

Brésil

Rien ne serait encore tranché définitivement.

Mbaye vers un prêt cet été ?

Le jeune Sénégalais Mbaye pourrait lui aussi quitter temporairement Paris.

La tendance actuelle serait davantage orientée vers un prêt afin qu’il puisse obtenir du temps de jeu, poursuivre sa progression et revenir plus armé au très haut niveau.

Plusieurs clubs devraient se positionner dans les prochaines semaines.

Le PSG ne veut pas tout bouleverser

Contrairement à certaines rumeurs annonçant un immense ménage dans l’effectif, le PSG ne prévoirait pas de révolution cet été.

Luis Enrique souhaiterait conserver le noyau fort du groupe parisien. Les principaux mouvements concerneraient surtout des joueurs frustrés par leur situation ou désireux d’obtenir un rôle plus important ailleurs.