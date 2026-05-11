OM – Stade Rennais : Rulli lance le choc décisif pour l’Europe !

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L’Olympique de Marseille a souffert… mais l’OM est toujours vivant dans la course à l’Europe. Grâce à un succès précieux sur la pelouse du Havre (0-1), les hommes d’Habib Beye joueront leur saison lors de la dernière journée face au Stade Rennais.

Et après la rencontre, Geronimo Rulli a envoyé un message fort avant cette véritable finale européenne.

Rulli défend Habib Beye après les critiques

Très critiqué ces dernières semaines, Habib Beye a pu compter sur le soutien total de son gardien après cette victoire capitale.

Présent en zone mixte, Geronimo Rulli n’a pas caché la difficulté traversée par le groupe marseillais :

« C’était très compliqué. On a des familles, des enfants, des femmes qu’on ne voit pas. On a beaucoup souffert cette semaine. »

Le gardien argentin a également insisté sur le travail réalisé par le staff olympien malgré les nombreuses tensions autour du club :

« On a fait un bon travail cette semaine avec le staff. Ça fait plaisir de voir le match qu’on a fait. »

Un message fort qui ressemble presque à une défense publique de son entraîneur au moment où l’avenir d’Habib Beye semble plus incertain que jamais.

Greenwood offre un sursis à Marseille

Dans un match extrêmement tendu face au Havre, Mason Greenwood a une nouvelle fois été décisif en offrant la victoire aux Olympiens.

Mais au-delà du but, c’est surtout l’état d’esprit affiché par Marseille qui a satisfait Rulli.

L’Argentin a notamment salué la solidarité du groupe ainsi que l’apport des jeunes joueurs intégrés en fin de rencontre :

« Je voudrais féliciter les jeunes parce qu’on a terminé le match avec plusieurs joueurs qui avaient très peu d’expérience. »

Pour Rulli, l’OM a surtout gagné cette rencontre grâce à son travail mental avant même le coup d’envoi :

« Je pense qu’on a gagné ce match avant même aujourd’hui. »

Rennes devient la “petite finale” de l’OM

Désormais, tout se jouera lors de la dernière journée face au Stade Rennais.

Et Geronimo Rulli ne s’en cache pas : ce match ressemble à une véritable finale européenne.

« On a encore un gros match à préparer. Ça reste une petite finale pour nous. »

Une rencontre sous énorme tension puisque plusieurs scénarios restent possibles pour Marseille.

🚨🎙️ Très ému, Geronimo Rulli vide son sac sur la mise au vert et les quatre nuits à la Commanderie #HACOM #TeamOM pic.twitter.com/cGKPwnm10t — Foot Marseille (@FootMarseille) May 10, 2026

Tous les scénarios pour l’Europe

L’OM conserve encore son destin entre ses mains.

Voici les différents cas possibles avant ce choc face à Rennes :

Une victoire contre Rennes qualifierait directement Marseille pour la Ligue Europa.

Un match nul enverrait les Olympiens en barrages de Conférence League.

Une défaite obligerait l’OM à espérer un faux pas de Monaco contre Strasbourg pour conserver une place européenne.

Mais un autre élément pourrait encore tout changer.

🚨Les scénarios possibles lors de la dernière journée :



• En cas de victoire face à Rennes, l’OM se qualifiera pour la Ligue Europa.

⁰• Un match nul face à Rennes enverrait l’équipe en barrages de Conférence League.

⁰• En cas de défaite contre Rennes, il faudra espérer que… pic.twitter.com/iHON8rcO9Z — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 10, 2026

Le RC Lens peut aider Marseille

En parallèle, Marseille suivra également avec attention la finale de Coupe de France.

Car si le RC Lens remporte le trophée, la 6e place deviendra qualificative pour la Ligue Europa tandis que la 7e offrira un billet pour les barrages de Conférence League.

Autrement dit : même dans un contexte extrêmement tendu, l’OM possède encore plusieurs portes de sortie pour sauver sa saison.

Un choc électrique face à Rennes

Le Stade Rennais n’a évidemment aucune intention de faire de cadeau à Marseille.

Les Bretons jouent eux aussi gros dans cette dernière journée et pourraient totalement relancer leur propre objectif européen en cas de succès au Vélodrome.

Dans un Vélodrome qui s’annonce incandescent, ce OM – Rennes pourrait donc devenir l’un des matchs les plus tendus et décisifs de cette fin de saison de Ligue 1.

Et au vu des déclarations de Rulli, Marseille semble déjà prêt à partir à la guerre…