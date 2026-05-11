RC Lens : une excellente nouvelle tombe avant le mercato pour les Sang et Or !

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Le RC Lens vient peut-être de recevoir une énorme nouvelle avant un mercato estival qui s’annonce bouillant. Alors qu’il avait été totalement snobé lors des trophées UNFP 2026, Mamadou Sangaré a pris sa revanche de la plus belle des manières.

Le milieu lensois a remporté ce lundi le prestigieux prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Une distinction majeure qui pourrait désormais totalement faire exploser sa valeur sur le marché des transferts.

Et du côté de Lens, certains commencent déjà à imaginer un transfert record…

Mamadou Sangaré entre dans l’histoire

À seulement 24 ans, Mamadou Sangaré continue son ascension fulgurante.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du RC Lens avec :

3 buts,

4 passes décisives,

28 matchs de Ligue 1,

le milieu lensois a largement dominé les votes pour le prix Marc-Vivien Foé avec 313 points, devant Lamine Camara et Moussa Niakhaté.

Une récompense historique puisque Sangaré devient tout simplement le premier joueur malien à remporter ce trophée décerné par RFI et France 24.

Un accomplissement immense pour le joueur… mais aussi une formidable vitrine pour le RC Lens.

🔴 URGENT – Prix Marc-Vivien Foé : Mamadou Sangaré, milieu de terrain malien du RC Lens, remporte l'édition 2026 https://t.co/VHqLgctlHe pic.twitter.com/N1fSXoWiNn — FRANCE 24 – Urgent (@UrgentF24) May 11, 2026

Une récompense qui change tout pour le mercato ?

Car cette distinction pourrait avoir un énorme impact sur le futur mercato lensois.

Déjà très observé ces derniers mois, Mamadou Sangaré voit désormais son statut franchir un nouveau cap sur la scène européenne.

Le profil du milieu lensois plaît énormément :

puissance physique,

qualité technique,

capacité à casser des lignes,

gros volume de jeu,

maturité tactique.

Autrement dit : un milieu moderne parfaitement calibré pour la Premier League.

Et plusieurs clubs anglais surveilleraient déjà sa situation avec énormément d’attention.

50 millions d’euros… et peut-être encore plus ?

Ces dernières semaines, plusieurs observateurs évoquaient déjà une valorisation autour des 50 millions d’euros pour Mamadou Sangaré.

Mais avec ce trophée individuel prestigieux, la cote du Lensois pourrait encore grimper.

Car ce type de distinction représente un véritable argument marketing et sportif pour les grands clubs européens.

Dans un marché où les milieux complets deviennent de plus en plus rares, Lens possède aujourd’hui un joueur extrêmement bankable.

Et si plusieurs clubs entrent réellement dans la bataille cet été, le prix pourrait rapidement s’envoler bien au-delà des 50 millions annoncés.

Lens peut déjà se frotter les mains

Même si les supporters lensois rêvent évidemment de conserver leur pépite, le RC Lens sait désormais qu’il possède un énorme atout financier.

Une éventuelle vente XXL de Sangaré pourrait permettre au club nordiste :

d’investir massivement sur plusieurs postes,

de sécuriser ses finances,

et surtout de continuer à grandir sportivement.

Car Lens a montré ces dernières années une énorme capacité à réinvestir intelligemment les grosses ventes.

À quel Mercato s’attendre avec la Ligue des Champions ? — But! RC Lens (@ButRCLens) May 9, 2026

Sangaré savoure son moment

De son côté, Mamadou Sangaré est resté très humble après cette consécration.

Le Lensois a tenu à remercier tout son vestiaire :

« Je suis content d’avoir gagné ce trophée. J’ai fait une bonne saison. Ça a été plus facile grâce à mes coéquipiers qui m’ont soutenu dès le premier jour. »

Avant d’ajouter :

« C’est une grande fierté pour moi de décrocher ce prix après tout le travail que j’ai accompli cette saison. »

Une déclaration simple mais qui confirme aussi l’état d’esprit d’un joueur devenu aujourd’hui l’un des plus gros actifs de Ligue 1.

Et à Lens, cette excellente nouvelle pourrait bien rapporter très gros dans les prochains mois…