RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée après la qualification en Ligue des Champions

Absent lors des célébrations de la qualification du RC Lens pour la Ligue des champions, Allan Saint-Maximin était très loin de Bollaert… et il ne pourrait plus jouer en Ligue 1.

Il manquait un visage à la grande fête organisée samedi soir au stade Bollaert-Delelis. Alors que le RC Lens célébrait sa deuxième place de Ligue 1 et sa qualification pour une nouvelle campagne de Ligue des champions après la victoire contre le FC Nantes, Allan Saint-Maximin n’était pas présent aux côtés de ses coéquipiers.

L’ailier lensois, arrivé cet hiver pour relancer sa carrière, souffre d’une blessure musculaire et a quitté le Nord pour rejoindre Monaco afin d’y poursuivre des soins spécifiques, comme dévoilé par La Voix du Nord. Une absence remarquée au moment où tout le club communiait avec ses supporters après une saison exceptionnelle.

Depuis son retour en France, l’ancien joueur de Newcastle a pourtant rapidement retrouvé de l’impact sous les couleurs sang et or. En neuf rencontres de championnat, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives, apportant vitesse et créativité à l’attaque lensoise.

Pierre Sage veut éviter tout risque

L’entraîneur lensois Pierre Sage ne souhaite prendre aucun risque avec son joueur. Déjà ménagé récemment après une gêne au mollet ressentie face à Strasbourg, Saint-Maximin pourrait également manquer les prochaines rencontres contre Paris puis Lyon. Un petit coup dur malgré tout même si Lens est déjà assuré de terminer 2e.

L’objectif du staff médical est clair : permettre à l’ailier de revenir à 100 % pour la finale de la Coupe de France contre Nice, programmée le 22 mai au Stade de France. Une rencontre historique pour le RC Lens, qui rêve de décrocher le premier trophée majeur de son histoire récente.

Qualifié pour la Ligue des champions et encore en course pour un titre national, Lens aborde cette fin de saison avec ambition. Et dans ce contexte, récupérer un Allan Saint-Maximin en pleine possession de ses moyens pourrait changer beaucoup de choses.