RC Lens Mercato : Mamadou Sangaré a un nouveau cador à ses pieds

Le milieu du RC Lens Mamadou Sangaré attire de plus en plus les regards en Premier League, et un nouveau club suivrait de près le joueur malien.

Le RC Lens devrait être confronté à un dossier très chaud lors du prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Liverpool aurait ajouté Mamadou Sangaré à sa liste de cibles prioritaires pour renforcer son entrejeu.

Le club anglais ne serait pas seul sur le coup. Tottenham et Chelsea surveilleraient également la progression du milieu lensois, sous contrat jusqu’en 2030 et auteur d’une saison très remarquée sous les couleurs sang et or.

Un profil taillé pour la Premier League

Âgé de 23 ans, Mamadou Sangaré s’est imposé comme un élément essentiel du système lensois grâce à son volume de jeu, son intensité et sa capacité à récupérer les ballons. Des qualités particulièrement appréciées en Premier League, où l’intensité du milieu de terrain est primordiale.

Toujours selon les informations relayées, le nouveau projet de Liverpool sous Arne Slot apprécierait particulièrement son profil « énergique et dynamique », capable de répondre aux exigences d’un football très vertical et rythmé.

Une concurrence déjà forte en Angleterre

L’intérêt des trois cadors anglais n’est pas anodin. Liverpool, Tottenham et Chelsea cherchent tous à renforcer leur entrejeu avec des profils jeunes, capables de s’adapter rapidement au très haut niveau européen.

Sangaré, lui, figure déjà parmi les joueurs suivis de près par les recruteurs, tout comme son coéquipier et compatriote Lamine Camara, également observé par plusieurs clubs étrangers.

Lens face à un été sous tension

Du côté du RC Lens, cette nouvelle rumeur confirme une tendance déjà bien connue : Sangaré ne devrait pas faire long feu au Racing. Selon les dernières infos rapportées par La Voix du Nord, le milieu de terrain pourrait rapporter 50 millions d’euros. Une somme que Chelsea serait prêt à mettre.

Avec de nombreux départs prévus cet été, le club artésien pourrait une nouvelle fois être au centre d’un mercato agité si les intérêts de Liverpool et des autres clubs anglais se concrétisent…