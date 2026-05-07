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FRANCE

RC Lens Mercato : Malang Sarr vers un départ, un accord XXL serait déjà conclu !

Par William Tertrin - 7 Mai 2026, 17:54
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Malang Sarr (RC Lens)

Malang Sarr, taulier du RC Lens, serait au cœur d’un accord très important avec un club saoudien.

C’est un énorme coup dur s’il se confirme, mais selon des informations relayées sur les réseaux sociaux par le journaliste Ahmed Ragab, le club d’Al-Diriyah (D2 saoudienne) aurait trouvé un accord avec le défenseur central du RC Lens, Malang Sarr, pour un contrat de deux saisons.

L’offre serait particulièrement conséquente :

  • 8 millions de dollars par an de salaire
  • 2 millions de dollars de prime à la signature

Le joueur, sous contrat avec le RC Lens jusque fin juin, serait donc potentiellement en position de quitter l’Artois à la fin de la saison actuelle.

Malang Sarr transformé cette saison

Arrivé à Lens en 2024 après son passage à Chelsea et plusieurs prêts, Malang Sarr s’est progressivement imposé comme un élément important de la défense lensoise, contre toute attente au vu de sa saison dernière très mitigée.

Sous contrat avec les Sang et Or, le défenseur de 27 ans représente aujourd’hui une valeur sportive confirmée, et il est déjà suivi par plusieurs formations européennes et du Golfe selon la presse spécialisée.

Un gros coup dur pour Lens

Une éventuelle perte de Sarr obligerait Lens à revoir sa stratégie défensive, alors que le club cherche à maintenir son équilibre sportif et financier dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Pour l’instant, aucune information complémentaire n’est venue confirmer ce possible départ, donc prudence. Mais il est évident que la perte de Malang Sarr serait un gros coup dur pour le club dans l’optique de retrouver la Ligue des Champions.

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