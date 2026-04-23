Alors que le RC Lens tente de prolonger le contrat de Malang Sarr (27 ans), un autre club plus fortuné que l’OM aurait avancé ses pions.

Le dossier Malang Sarr prend une tournure de plus en plus complexe pour le RC Lens. Alors que le club nordiste espère toujours prolonger son défenseur, la concurrence s’organise… et elle vient de très loin. À 27 ans, Malang Sarr réalise une saison remarquée en Ligue 1, au point d’attirer plusieurs écuries étrangères. Selon le journaliste Ben Jacobs, ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs internationaux.

L’Angleterre et l’Arabie Saoudite ciblent Sarr

Dans ses propos, il détaille clairement la situation du joueur : « Malang Sarr suscite un intérêt estival après une saison impressionnante pour Lens. Il est actuellement classé comme le quatrième meilleur défenseur de Ligue 1 selon Data Scout. Sarr est agent libre à la fin de la saison, mais Lens n’exclut pas de conclure un nouveau contrat. » Une reconnaissance statistique qui explique l’agitation autour de son profil.

Mais surtout, les prétendants du défenseur du RC Lens sont nombreux et puissants. Toujours selon le journaliste de TalkSport, plusieurs clubs saoudiens sont déjà positionnés : « Al-Hilal fait partie de plusieurs clubs saoudiens qui regardent Sarr en tant qu’agent libre » Et l’intérêt ne s’arrête pas là, puisque la Premier League est également dans le coup : « Plusieurs équipes anglaises envisagent également un transfert. »

L’OM part de trop loin

Une concurrence internationale qui place le RC Lens dans une situation délicate, malgré la volonté du club artésien de prolonger son joueur. En toile de fond, d’autres clubs européens et même français ont été évoqués ces dernières semaines, mais sans jamais vraiment passer à l’action. L’OM notamment, souvent cité par les supporters, semble déjà hors course face à la puissance financière des autres prétendants.

Le cas Sarr illustre une réalité devenue classique : même une saison convaincante en Ligue 1 ne suffit plus à sécuriser un cadre face aux offres venues d’Angleterre ou du Golfe. Au RC Lens, la priorité reste de convaincre le joueur de poursuivre l’aventure. Mais face à des clubs capables de proposer des conditions largement supérieures, le défi s’annonce immense. Et une chose est sûre : plus les semaines passent, plus Malang Sarr s’éloigne d’un avenir tranquille dans l’Artois.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France