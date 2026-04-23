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FRANCE

RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant la finale de Coupe de France 

Par Bastien Aubert - 23 Avr 2026, 08:00
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Les supporters du RC Lens

Malgré une soirée de rêve face à Toulouse (4-1), le RC Lens pourrait rapidement redescendre sur terre. La FFF surveille de près les débordements observés à Bollaert.

La fête était totale. Peut-être trop. Après la large victoire du RC Lens contre le Toulouse FC (4-1) en demi-finale de Coupe de France, le stade Bollaert a offert un spectacle incandescent. Fumigènes à répétition, tribunes embrasées, envahissement de terrain… une ambiance exceptionnelle, mais qui pourrait coûter cher au club nordiste.

Car du côté de la FFF, le dossier est déjà sur la table. Et il ne devrait pas rester sans suite. Le principal point noir concerne l’usage massif de fumigènes pendant la rencontre. La quantité et la durée de cet « embrasement » vont être scrutées de près par la commission de discipline. En fonction de leur appréciation, plusieurs sanctions sont possibles : une lourde amende… ou une fermeture partielle de tribune, avec ou sans sursis. Un scénario loin d’être anodin pour le RC Lens.

Sanctions lourdes en vue pour le RC Lens

Car une fermeture de tribune aurait un impact direct sur les prochaines échéances du club. Si la sanction est confirmée, elle devra être appliquée dès le match officiel suivant la décision, toutes compétitions confondues. En revanche, l’envahissement de terrain, aussi spectaculaire soit-il, ne devrait pas être sanctionné. Dans ce type de contexte festif — qualification ou titre — la jurisprudence est généralement clémente. Le calendrier, lui, pourrait offrir un léger répit à Lens.

La commission de discipline devrait se réunir prochainement pour traiter les dossiers des demi-finales, notamment celle opposant RC Strasbourg à OGC Nice. Ce délai pourrait repousser l’examen du cas lensois au 30 avril. Conséquence directe : une éventuelle sanction s’appliquerait probablement lors de la réception du FC Nantes le 8 mai… et non pour le choc face au PSG prévu le 13 mai.

Bollaert sauvé contre le PSG ?

Une nuance capitale. Car cela permettrait à Bollaert d’afficher complet pour ce sommet entre deux prétendants majeurs. Un avantage non négligeable dans la course aux objectifs de fin de saison. Reste que le RC Lens avance désormais sur une ligne de crête. Entre ferveur populaire et règlement strict, la marge est fine. Et cette fois, la facture pourrait bien tomber. Une mauvaise nouvelle en vue… même au lendemain d’une soirée presque parfaite.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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