RC Lens : le retour de Cahuzac déjà perturbé par une grosse contrainte

Annoncé de retour au RC Lens pour intégrer le staff d’Olivier Pantaloni, Yannick Cahuzac ne devrait pourtant pas être disponible à plein temps dès sa première saison.

Le retour de Yannick Cahuzac au RC Lens est désormais imminent. Ancien capitaine emblématique du club artésien, l’ex-milieu de terrain s’apprête à retrouver La Gaillette pour épauler Olivier Pantaloni au sein du nouveau staff lensois. Un renfort de poids sur le papier, tant son expérience et sa connaissance de l’environnement lensois sont appréciées.

Mais alors que son arrivée semble quasiment bouclée, un premier obstacle de taille apparaît déjà.

Le BEPF va éloigner Cahuzac de Lens pendant plusieurs semaines

En effet, Yannick Cahuzac doit intégrer la promotion 2026-2027 du Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF), le diplôme indispensable pour entraîner au plus haut niveau du football français. La formation s’étale sur toute la saison et comprend plusieurs sessions organisées à Clairefontaine. La promotion 2026-2027 suivra notamment treize sessions entre juin 2026 et juin 2027.

Conséquence directe : le futur adjoint lensois sera régulièrement absent de son poste au cours de l’exercice 2026-2027. Au total, cela représente plusieurs semaines d’absence cumulées, soit près d’une dizaine de semaines sur l’ensemble de la saison.

Une donnée loin d’être anodine pour Olivier Pantaloni, qui comptait justement sur l’expérience de son fidèle collaborateur pour accompagner la mise en place de son projet au RC Lens. Même si ce type de situation est fréquent chez les techniciens en formation, le timing n’est pas idéal pour Lens. Le club nordiste s’apprête à ouvrir un nouveau cycle sportif et l’intégration d’un adjoint aussi influent que Cahuzac nécessitera forcément une présence importante au quotidien.

Un contretemps, mais pas un frein

Pour autant, personne à Lens ne remet en question l’intérêt de l’opération. Le BEPF représente une étape essentielle dans la progression de Yannick Cahuzac, qui devrait devenir le nouvel entraîneur principal de Lens dans un an ou deux. Son absence ponctuelle sera donc perçue comme un investissement pour l’avenir.

Reste que ce dossier constitue déjà le premier casse-tête du futur staff lensois. Avant même la reprise de la saison 2026-2027, le retour de l’une des figures les plus appréciées des supporters sang et or s’accompagne d’une contrainte organisationnelle que le RC Lens devra rapidement apprendre à gérer.