RC Lens : c’est confirmé pour Pantaloni, Sage réserve un nouveau coup fourré à Leca

Alors que le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace se précise de jour en jour, le RC Lens avance déjà sur sa succession. Olivier Pantaloni apparaît désormais comme le grand favori pour prendre les commandes du Racing.

Le RC Lens tient peut-être enfin son futur entraîneur. Selon les dernières informations relayées par La Voix du Nord, Olivier Pantaloni a pris une longueur d’avance dans la course à la succession de Pierre Sage. L’entraîneur corse de 59 ans, libre de tout contrat cet été après son passage réussi à Lorient, coche de nombreuses cases du projet lensois.

Alors que les discussions entre le Racing et Crystal Palace se poursuivent pour finaliser le départ de Pierre Sage, les dirigeants sang et or ne veulent pas perdre de temps. Le profil de Pantaloni séduit particulièrement en interne grâce à son expérience, sa connaissance du football français et sa capacité à travailler avec de jeunes techniciens en devenir.

Le retour de Cahuzac au cœur du projet

L’une des clés du dossier réside dans la présence de Yannick Cahuzac. L’ancien milieu et adjoint du RC Lens est pressenti pour intégrer le futur staff technique. Le club envisage même de faire de lui un entraîneur principal à moyen terme, une fois son BEPF obtenu. Olivier Pantaloni, qui a déjà collaboré avec lui par le passé, serait un partenaire idéal pour accompagner cette montée en puissance.

Le technicien corse n’a d’ailleurs jamais caché toute l’estime qu’il porte à Cahuzac, qu’il considère comme un futur grand entraîneur. Une vision qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie mise en place par la direction lensoise pour les prochaines saisons.

Sage part avec Alioui… mais pas que ?

Pendant que Lens prépare l’après-Sage, le départ de l’actuel entraîneur pourrait laisser des traces importantes dans l’organigramme sportif. Son adjoint Jamal Alioui est logiquement annoncé comme l’un des premiers membres du staff susceptibles d’accompagner Pierre Sage en Premier League. Mais le mouvement pourrait ne pas s’arrêter là. Plusieurs autre membres du staff sont également susceptibles de rejoindre son futur projet à Crystal Palace. Une nouvelle mauvaise surprise réservée par Sage à Jean-Louis Leca, déjà particulièrement agacé par la tournure des événements autour de son coach ces derniers jours.

Une situation qui oblige le RC Lens à anticiper une reconstruction plus large que le simple remplacement de son entraîneur principal. D’où l’accélération observée ces dernières heures sur le dossier Pantaloni.

Lens accélère, Nantes reste à l’affût

Si Olivier Pantaloni semble aujourd’hui tenir la corde, le RC Lens n’est pas seul sur le dossier. Le FC Nantes s’est également renseigné sur le technicien corse. Néanmoins, la perspective de reprendre un club qualifié pour les compétitions européennes et disposant d’un projet structuré autour de Yannick Cahuzac constitue un argument de poids en faveur du Racing.

Sauf retournement de situation, Lens pourrait donc rapidement officialiser l’arrivée d’Olivier Pantaloni et ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, pendant que Pierre Sage s’apprête à tourner la page artésienne pour relever le défi anglais.