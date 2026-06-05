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FC Nantes, RC Lens, ASSE : Pantaloni confirme un rapprochement avec les Kita et fait une grande annonce sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 10:40
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Olivier Pantaloni

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, Olivier Pantaloni (59 ans) a enfin clarifié sa situation. 

Le feuilleton Olivier Pantaloni anime les coulisses du mercato des entraîneurs depuis plusieurs semaines. Libre après son passage réussi au FC Lorient, le technicien de 59 ans voit son nom circuler dans plusieurs clubs ambitieux, à commencer par le FC Nantes, le RC Lens ou encore l’ASSE.

Face aux nombreuses spéculations, l’intéressé a décidé de mettre les choses au clair dans un entretien accordé à Corse Matin. Et son discours a le mérite d’être limpide.

Le FC Nantes, seul contact concret

Alors que plusieurs médias l’ont annoncé parmi les candidats potentiels de différentes formations de Ligue 1 et Ligue 2, Pantaloni assure qu’une seule piste a réellement existé jusqu’à présent.

« Mon nom a été cité un peu partout, de Toulouse à Metz en passant par Nantes et désormais Lens. Beaucoup de choses ont circulé. Des clubs peuvent être intéressés mais il n’y a rien eu de véritablement concret. Les seules discussions que j’ai pu avoir, c’était avec Nantes. Le reste, ce sont des annonces qui sont faites comme ça, sans véritable contact », a-t-il clarifié.

Une déclaration qui confirme donc que les dirigeants du FC Nantes ont bien échangé avec l’ancien coach lorientais à un moment du processus de recrutement, comme But! l’avait annoncé. En revanche, concernant le RC Lens ou Saint-Étienne, aucune approche concrète n’aurait été effectuée à ce jour selon l’entraîneur.

Le RC Lens et l’ASSE refroidis ?

Ces derniers jours, plusieurs observateurs évoquaient la possibilité de voir Pantaloni intégrer la short-list du RC Lens ou de l’ASSE, deux clubs actuellement en pleine réflexion concernant leur avenir sportif. Interrogé sur l’éventualité de rejoindre Lens, où il pourrait notamment retrouver Yannick Cahuzac et travailler aux côtés de Jean-Louis Leca, Pantaloni a préféré calmer les spéculations.

« Si ça m’intéresserait de reformer ce duo avec Yannick Cahuzac, rejoindre mon ancien joueur Jean-Louis Leca et disputer la Ligue des Champions à Lens ? On n’en est pas là, on est même loin de là. Lens a un entraîneur en poste qui a accompli un travail extraordinaire », a-t-il affirmé.  Une réponse diplomatique mais qui laisse peu de place à l’interprétation concernant une arrivée imminente dans l’Artois.

Un choix crucial pour la suite

S’il ne ferme aucune porte, Olivier Pantaloni assure vouloir prendre son temps avant de s’engager dans un nouveau projet : « Je vais prendre avant tout le temps de bien réfléchir, de voir les propositions réelles qui me seront faites et je ferai mon choix. Je ne vais pas me précipiter. Ce sera peut-être un de mes derniers contrats d’entraîneur donc je ne veux pas me tromper. Je ne me suis pas trompé en allant à Lorient et j’aimerais réussir à revivre une expérience similaire. »

À 59 ans, le technicien corse sait que la prochaine étape pourrait être l’une des dernières de sa carrière. Une raison supplémentaire pour ne pas céder à la précipitation alors que plusieurs bancs pourraient encore se libérer dans les semaines à venir.

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